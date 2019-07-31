跟好朋友聊天...大黃汪仰頭「咕咕咕」回應　網笑噴：破音了啦

記者吳鎮良／採訪報導

毛孩就像小朋友一樣，模仿能力超強！台北市的飼主陳葶葶家中有隻米克斯「鼻鼻」，個性愛吃又霸道的牠不喜歡同類，但卻意外地和家裡的咕咕雞很要好。這天鼻鼻趴在地板上休息，結果一聽到遠方傳來雞叫聲，牠立刻仰起頭叫出聲回應，而且還是發出「咕咕咕」的聲音！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主陳葶葶日前在臉書寵物社團「米克斯傳奇」PO出一則影片並註解說，「家裡有養一隻咕咕雞，這還是頭一次跟咕咕一起叫，難道是在對話嗎......」。畫面中，鼻鼻趴在地上看著正前方，目前盯著遠方的雞朋友；當牠一聽到朋友發出咕咕聲，趕緊也仰頭發出咕咕聲回應，一來一往的模樣彷彿是在聊天呢！

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▲米克斯聽到好友遠處「咕咕咕」呼喊，牠也「咕咕咕」回應。（圖／飼主陳葶葶提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲霸道的鼻鼻不准同類和牠分食飼料，但卻願意分給咕咕雞。

目前5歲大的鼻鼻是隻可愛的米克斯女生，在牠還只有2個月大的時候，剛好被馬麻在公園撿到且收編。飼主陳葶葶表示，「平常咕咕雞都會叫，但鼻鼻通常沒什麼反應，那天是第一次跟著雞叫，而且雞後來不叫了，牠也沒有再發出聲音。」有趣的是，鼻鼻和咕咕雞雖然有時會打架，卻又會一起吃東西，鼻鼻甚至會大方地讓雞吃自己的飼料。

這段有趣的影片在網路上曝光後，很快就吸引了800多名網友按讚、分享，許多人看完都留言笑說，「哈哈哈好可愛喔！」、「怎麼那麼好笑」、「雞犬不寧XDD」、「雙方不甘示弱」、「燒聲的尖叫狗」、「哈哈哈一直重播」、「好可愛的菸酒嗓」、「可以不要跟雞聊天嗎？」、「叫到破音了啦」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲鼻鼻2個月大的時候被馬麻在公園撿到。

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