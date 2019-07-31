ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

跟好朋友聊天...大黃汪仰頭「咕咕咕」回應　網笑噴：破音了啦

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

記者吳鎮良／採訪報導

毛孩就像小朋友一樣，模仿能力超強！台北市的飼主陳葶葶家中有隻米克斯「鼻鼻」，個性愛吃又霸道的牠不喜歡同類，但卻意外地和家裡的咕咕雞很要好。這天鼻鼻趴在地板上休息，結果一聽到遠方傳來雞叫聲，牠立刻仰起頭叫出聲回應，而且還是發出「咕咕咕」的聲音！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主陳葶葶日前在臉書寵物社團「米克斯傳奇」PO出一則影片並註解說，「家裡有養一隻咕咕雞，這還是頭一次跟咕咕一起叫，難道是在對話嗎......」。畫面中，鼻鼻趴在地上看著正前方，目前盯著遠方的雞朋友；當牠一聽到朋友發出咕咕聲，趕緊也仰頭發出咕咕聲回應，一來一往的模樣彷彿是在聊天呢！

跟朋友聊天...大黃汪仰頭咕咕咕。（圖／飼主陳葶葶提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

▲米克斯聽到好友遠處「咕咕咕」呼喊，牠也「咕咕咕」回應。（圖／飼主陳葶葶提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

跟朋友聊天...大黃汪仰頭咕咕咕。（圖／飼主陳葶葶提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲霸道的鼻鼻不准同類和牠分食飼料，但卻願意分給咕咕雞。

目前5歲大的鼻鼻是隻可愛的米克斯女生，在牠還只有2個月大的時候，剛好被馬麻在公園撿到且收編。飼主陳葶葶表示，「平常咕咕雞都會叫，但鼻鼻通常沒什麼反應，那天是第一次跟著雞叫，而且雞後來不叫了，牠也沒有再發出聲音。」有趣的是，鼻鼻和咕咕雞雖然有時會打架，卻又會一起吃東西，鼻鼻甚至會大方地讓雞吃自己的飼料。

這段有趣的影片在網路上曝光後，很快就吸引了800多名網友按讚、分享，許多人看完都留言笑說，「哈哈哈好可愛喔！」、「怎麼那麼好笑」、「雞犬不寧XDD」、「雙方不甘示弱」、「燒聲的尖叫狗」、「哈哈哈一直重播」、「好可愛的菸酒嗓」、「可以不要跟雞聊天嗎？」、「叫到破音了啦」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

跟朋友聊天...大黃汪仰頭咕咕咕。（圖／飼主陳葶葶提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲鼻鼻2個月大的時候被馬麻在公園撿到。 

更多精采影音：

關鍵字： 陳葶葶狗狗米克斯學雞叫咕咕

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

傲嬌貓「翹二郎腿」直盯姐姐　堅持要人哄睡：想要你抱抱

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／房客領養貓引發房東一連串「失控行為」　網激動：..

怕狗在家太焦慮　她緊張開監視器見「真相」：我太看得..

雷射筆逗貓卻逗到「窗外新寵物」？　網笑噴敲碗：收編..

科摩多巨蜥生吞猴子！血腥獵殺「6口下肚」　罕見畫面..

毛小孩上課囉！鸚鵡老師點名少一位　網見「遲到汪」笑..

歐告揪同伴跳水田...鄉音爸崩潰喊「不不不！」　2..

影／軟Q汪翹屁股拉筋...「身體呈S型」定格60秒..

鄰居抱怨狗狗「好像有狂犬病」！　警到場開槍斃命：我..

影／看到嬰兒秒收尾巴！　爸一句「借他玩」...喵秒..

叛逆女兒吵吃壽司卻只要醬油配飯　媽見「轉大人原因」..

貪玩熊貓寶寶「不想回家」裝可憐 拚命抓木桿拒投降...

聽話喵看到嬰兒立馬收尾巴！　爸求借玩...伸出變成..

看見偶像！大丹犬盯電視跟跳30秒 夢想「當匹賽馬..

小主人半強迫式教「認識硬幣」 喵狂盯盤子47秒滿..

叫名字不理！自戀柴聽見「小帥哥」　秒回眸笑：找我嗎..

越臭越香！萌貓深聞爸「原汁襪」　狂蹭頭露銷魂臉：就..

臺灣蟻窟-抓到蟻后了？大飛隨便撿一大堆 ｜採集婚飛..

愛寶寵新知-【獸醫這麼說】毛孩溺水怎麼急救？

別吵我！搓臉、搖晃眼皮照樣緊閉 汪躺腿「睡到斷頭..

歐告跳水田想揪同伴「鬆一下」　鄉音爸秒崩潰激動喊：..

看到嬰兒黏過來...汪保姆秒閃！聽到哇哇大哭「心疼..

跟好朋友聊天...大黃汪仰頭「咕咕咕」回應　網笑噴..

南安小黑熊再現踪！行車記錄器全都錄　駕駛：好像在找..

海獅游太慢…咕溜滑進座頭鯨嘴巴　驚險瞬間畫面曝光

美79歲婦人長期餵養流浪貓　遭法院判10天監禁引發..

狐獴也愛看海賊王？　牠穩坐電視機前「看到歪頭」背影..

巧手媽幫「失眠犬」洗澡+指油壓　按摩眉上穴位：來～..

我們在等主人！2汪趴門口「回眸一笑」　女客萌暈：還..

浪浪到醉男家討食慘被一刀斬首　砍歪了…嘴巴掉在草皮..

毛毛臉到死亡長一樣！1張圖揭「可怕熱傷害」：忍耐原..

郭台銘專機從捷克起飛　幕僚稱靠近東海時才被通知趕接..

爆劈腿疑雲...黑心律師力挺「黃捷前女友」：看1、..

《請輸入檢索詞WWW》劇本收得完美！首集開頭5分鐘..

長髮女逛超市…馬鈴薯區「當廁所」解放　員工見黃色液..

不爽多花2百萬改設備！男憤持紅漆狂潑　台電大樓門口..

「兵工廠遷建搶功」韓國瑜好囧　「鐵的康乃馨」大戰「..

國軍弟兄快亮出身分證！軍公教君悅用餐85折、2人玩..

看到嬰兒黏過來...汪保姆秒閃！聽到哇哇大哭「心疼..

郭台銘私人行李曝光！　《ETtoday新聞雲》現場..

Google Android Auto再進化：觸控..

寵物動物熱門新聞

房客養貓！房東失控行為讓網羨煞

怕狗太焦慮　她見監視器真相傻眼

雷射筆逗貓卻逗到「窗外新寵物」

科摩多巨蜥6口生吞猴子　血腥畫..

老師點名少一位　網見遲到汪笑炸

汪揪同伴跳水田　鄉音爸崩潰大喊

汪身體呈祈禱姿　過來人一看嚇壞

鄰居抱怨狗狗似有狂犬病！警到場..

爸一句「借他玩」喵放尾狂甩逗兒

女兒吃壽司只要白飯　原因讓媽淚

他養貓被打槍　1年後結局神展開

大哥汪見「蔬菜餐」表情超厭世！

等主人挑鞋　怪奇喵推車內練游泳

喵尿尿都同個形狀　中途媽看懂暖..

讀者迴響

熱門新聞

房客養貓！房東失控行為讓網羨煞

怕狗太焦慮　她見監視器真相傻眼

雷射筆逗貓卻逗到「窗外新寵物」

科摩多巨蜥6口生吞猴子　血腥畫..

老師點名少一位　網見遲到汪笑炸

汪揪同伴跳水田　鄉音爸崩潰大喊

汪身體呈祈禱姿　過來人一看嚇壞

鄰居抱怨狗狗似有狂犬病！警到場..

爸一句「借他玩」喵放尾狂甩逗兒

女兒吃壽司只要白飯　原因讓媽淚

他養貓被打槍　1年後結局神展開

大哥汪見「蔬菜餐」表情超厭世！

等主人挑鞋　怪奇喵推車內練游泳

喵尿尿都同個形狀　中途媽看懂暖..

上廁所有大蛇頭！怒砸馬桶引4米..

最新影片

更多

貪玩熊貓寶寶「不想回家」裝可憐 拚命抓木桿拒投降...遊客全笑翻

聽話喵看到嬰兒立馬收尾巴！　爸求借玩...伸出變成「逗孩棒」

看見偶像！大丹犬盯電視跟跳30秒 夢想「當匹賽馬」還低吼：我也會

小主人半強迫式教「認識硬幣」 喵狂盯盤子47秒滿頭問號：蛤？

叫名字不理！自戀柴聽見「小帥哥」　秒回眸笑：找我嗎...馬麻hen無奈

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面