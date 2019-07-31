錢難賺！忙碌阿金拉滑板載柴客人　認真工作臉萌翻網：好想搭

記者林韋辰／採訪報導

這隻黃金獵犬超有服務精神！飼主溫健明31日帶著4歲阿金「含金」到宜蘭頭城的石燭坑攔砂壩玩水，玩到一半時，遇到其它遊客帶著浮板給小狗玩，結果可愛的含金瞬間化身「專業司機」，認真拖著滑板載送其它隻狗狗，模樣有夠呆萌又好笑。

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▲含金：本汪收你10個罐罐就好。（圖／網友溫健明提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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影片中，含金嘴裡咬著滑板繩子，一臉認真地游泳。只見牠拉著滑板，上方則載著不認識的柴犬客人，一路從遠處悠悠滑過來，並且速度掌控良好，成功將乘客送到岸邊。爸爸笑說，「含金來來回回拉了快半小時吧，非常忙錄」！

▲含金很有服務精神。



含金很常跟爸爸來到燭坑攔砂壩玩水，並且喜歡玩拋接遊戲，因此看到繩索就想咬。爸爸說，「天啊，發現第二才能了！牠真的很愛咬咬～很多人看到牠載客人，驚豔地說要回家拿充氣船過來給牠載！」

▲含金：自己的罐罐自己賺～



爸爸將含金載柴柴的影片分享到黃金獵犬社團，瞬間萌翻許多網友，大家看完直呼「好想搭」，「可以載姨姨一下嗎？」、「在哪裡～我也要載」、「我也想被載」、「很忙的阿金」、「超可愛的～」、「黃金有服務的精神」、「金敖～還會開uber賺錢」。

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▲含金個性外向溫和，對人跟動物都親切。

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