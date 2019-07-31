鏡子旁走過「瞄到絕世美人」　黑金汪專注眼神緊盯：美...呆了！

記者吳鎮良／綜合報導

自戀只是人類專屬的嗎？那你可就錯了，其實有很多毛孩也非常自戀。飼主廖心瑜日前在臉書分享一段有趣的影片，內容是米克斯「阿比」這天從鏡子旁走過時，突然瞄到了一位絕世美人，於是牠站在鏡子前專注地看著，眼神堅定又專注，可愛又逗趣的模樣笑翻2千多名網友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主廖心瑜在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出一段影片，並以狗狗的口吻說道，「這位小姐美...呆了。」畫面中可以看到，阿比站在鏡子前動也不動地看著，彷彿是對於自己的長相感到驚訝；只見牠看到把臉貼得更近，而且還把頭壓低，就像是在練習拍照角度一樣。

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▲米克斯「阿比」站在鏡子前認真打量。（圖／有點毛毛的／飼主廖心瑜提供，下同）



▲汪：等我睡醒再繼續照......。



這段影片不到一周的時間就累積2千多個按讚數，數百名網友看完都在底下紛紛留言笑說，「黑妞os：哇～鏡子裡這位美若天仙的小姐是本汪我」、「黑美人～」、「美到傻眼了」、「照鏡子美死自己了」、「魔鏡啊魔鏡～誰是世界上最美的汪」、「這孩子怎麼那麼可愛啦」、「被自己迷住了啦」、「自戀模式開啟中」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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