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竉物植晶片愛心有保障！花蓮首推寵物登記免費　飼主現省1千3

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▲自即日起至年底花蓮縣民帶狗狗至公立寵物登記站辦理寵物登記，完全免費。（圖／花蓮縣政府提供）

即日起至年底花蓮縣民帶狗狗至公立寵物登記站辦理寵物登記，完全免費。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

你家狗狗「寵物登記」了嗎？為狗狗作寵物登記，給牠一個身分，是給飼主與狗狗雙方的保障！花蓮縣政府為了鼓勵寵物登記、落實飼主責任，公告免收寵物登記規費與手續費。

過去，完成一個寵登最多需要花費1300元，對飼主而言，可說是一筆負擔，縣長徐榛蔚十分重視動物保護的議題，期以創新為民服務打造幸福花蓮，自即日起至年底花蓮縣民帶狗狗至公立寵物登記站（吉安鄉公所、鳳林鎮公所、瑞穗鄉公所、豐濱鄉公所、卓溪鄉公所及動植物防疫所）辦理寵物登記，完全免費！

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農業處長羅文龍表示，現在寵物登記所使用的晶片皆統一使用15碼晶片，一旦完成晶片植入手續，所有記錄將統一輸入至中央系統，如果家中狗狗不慎走失了，飼主只要至寵物登記站申報遺失，經寵物登記站辦理遺失手續，便可透過各種管道協尋自家狗狗，大大提升尋回愛犬的機率。要預防狗狗走失，除了幫寵物植入晶片、辦理寵物登記，出門遛狗時要記得要繫上牽繩，給牠一個適當的保障。

花蓮縣動植物防疫所長黃詩伊說，寵物登記跟外出看顧好自家狗狗，都是飼主保護寵物的應盡義務，請花蓮縣民把握難得機會為家中狗狗作寵物登記。目前農委會的寵物資訊系統已與戶政系統連通，增加寵物重回主人懷抱的機會，動物保護法有規定，飼主都應該替自己的狗狗向主管機關辦理登記及晶片植入，讓寵物有自己的身分資訊，違反者依據動物保護法可處新台幣3千元至1萬5千元罰鍰。

關鍵字： 竉物晶片愛心保障登記花錢飼主遺失協尋

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