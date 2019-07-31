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她創最美療養院…招待汪臨終狂嗑牛排、冰淇淋　每隻都笑著離世

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（圖／翻攝自Facebook／Grey Muzzle Canine Hospice Project）

▲Nicola帶狗狗去吃冰淇淋，享受最後的狗生。（圖／翻攝自Facebook／Grey Muzzle Canine Hospice Project）

記者詹筠怡／綜合報導

凡是生命都是美妙而值得尊敬的，Nicola Coyle深深明白這點，不惜花費她所有的時間、金錢，就是為了讓這些小生命在生命的最後有個美好句點。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

Nicola是一位退休的護士，她在英國諾丁漢郡曼斯菲爾德的住處經營臨終關懷醫院，但這醫院不是服務人類，而是提供狗的絕症照護，她會接收獸醫診斷生命只剩半年的狗狗，提供最長一年的服務。

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（圖／翻攝自Facebook／Grey Muzzle Canine Hospice Project）

▲Nicola希望每隻來到她的療養院的狗狗，都能在離世之前感受到幸福。

這些狗狗在Nicola的家裡享盡尊爵不凡的待遇，包括到酒吧享用美味的牛排晚餐、到冰淇淋店大吃特吃，甚至Nicola會幫每隻狗設定一個虛擬的生日，只要生日到了，就會切蛋糕慶祝，如果狗狗的身體可以應付，她還會帶牠們到海邊玩水，玩累了就上岸吃魚薯條。

Nicola用自己的存款和捐款支應臨終照護中心的支出，每隻狗狗平均花費2萬元台幣，對她而言，能看到狗狗開心離世，就是最重要的事情。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

（圖／翻攝自Facebook／Grey Muzzle Canine Hospice Project）

（圖／翻攝自Facebook／Grey Muzzle Canine Hospice Project）

（圖／翻攝自Facebook／Grey Muzzle Canine Hospice Project）

▲Nicola帶牠們去海邊、陪過生日，只為了讓牠們在地球留下最美回憶。

關鍵字： 英國臨終認養照護

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