浪喵入侵地盤　主子魔性咒語「吼啦勒勒勒」嚇阻...網笑噴

▲主子用魔性咒語趕走浪喵。（圖／翻攝自推特@tetsu06250907）

記者陳靜／綜合報導

喵星人的語言果然只有自己人才懂。日本高知縣一位飼主家中有隻愛講話的虎斑米克斯貓，身為顧家老大的牠，這天看到門外來了一隻流浪貓虎視眈眈，見狀後便氣得趴在門上對著外面碎唸一大串咒語，重複著「吼啦勒勒勒」等等的外星語在門邊狂叫，超魔性的聲音讓網友全都笑噴！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

推特用戶@tetsu06250907日前PO出這段影片，搞威的虎斑貓一看到有陌生喵喵想要入侵家裡，就氣得朝著對方瘋狂碎唸，但牠的叫聲卻和一般貓咪不太一樣，反而像是在唸咒語一樣，重複著幾個同樣的音，甚至一度激動到卡痰，超爆笑的反應讓家人忍不住拿起手機記錄，並和貓友們分享。

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臉書粉絲專頁「紀由屋」轉發了這段影片，網友看了紛紛笑回，「太可愛了吧XDDD」、「詠唱60秒，看來是沒有點高速神言的貓族法師呢」、「看來已經進化出語言系統了」、「會唸咒文的貓貓」、「（魔物召喚）嗚歐拉拉拉拉拉瓦拉屋～」、「公尛？XD」、「在警戒耶...尾巴變好粗」、「在罵髒話吧？」、「阿嬤真的要被賣掉了」、「我猜是被長年禁止使用的ㄌㄌ嚕嚕咒」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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