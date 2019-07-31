ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

他在後院養2隻獅子　鄰居全嚇死聯合抗議…最後結果大快人心

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

（圖／翻攝自Facebook／Reece Oliver）

▲奧利佛在自家後院養了兩隻曾在馬戲團被虐待的獅子。（圖／翻攝自Facebook／Reece Oliver）

記者詹筠怡／綜合報導

這2隻小獅子雖然是野獸，但也是被人類虐待過的小生命，英國28歲男子奧利佛（Reece Oliver）非常有愛心，致力於救助那些需要幫助的動物，他從捷克一家馬戲團救出2隻幼獅，卻沒想到遭到鄰居群起抗議。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

奧利佛把獅子養在自家後院的籠子裡，雖然沒把牠們放出來，但小獅子的叫聲很快就引起了鄰居的注意，嚇得半死的鄰居認為獅子長大一定會帶來安全問題，聯合提起抗議，要奧利佛把獅子送走。

請繼續往下閱讀...

（圖／翻攝自Facebook／Reece Oliver）

▲這兩隻小獅子實際上並沒有危險性。

事實上，奧利佛擁有飼養野生動物的許可證，且這兩隻獅子若沒有他的照顧，很難找到接手飼養的人，因此他極力為自己抗辯，地區委員會以投票表決奧利佛是否可以留下獅子，最後以七比五驚險通過，奧利佛和小獅子不用擔心了！

委員會評論表示，這兩隻獅子的生活環境甚至比在動物園還好，同意奧利佛可以繼續養牠們。奧利佛開心的說，贏得這次判決是最棒的結果。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

（圖／翻攝自Facebook／Reece Oliver）

▲委員會訪視後發現，奧利佛把獅子照顧得很好。

關鍵字： 英國獅子馬戲團野生動物

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

越臭越香！萌貓深聞爸「原汁襪」　狂蹭頭露銷魂臉：就愛這鹹香味

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／萌貓趴窗裝可憐「求開門」　送貨員近看告示笑歪

影／超市開恩放浪浪進門避暑　他拍下PO網卻被罵爆：..

影／3米長鬼蝠魟主動靠近　潛水客愣2秒驚覺：牠在求..

分離焦慮狗狂叫…主人收鄰居手寫信以為要被罵了　結果..

一群醉漢叫Uber…司機正準備拒載　看到他們手中的..

「養狗像關死刑犯」汪鍊20年終獲自由　踏出第一步竟..

影／她接獲孕婦私訊「請你的狗改名字」　原因超厚臉皮..

影／倉鼠不吃不喝3天…主人焦心送醫院　獸醫破案卻害..

主人撿回小浪貓　比特疼入心攬條條「我弟不准送別人」

生魚片頻頻蒸發！壽司師傅彎身查看　驚見「強盜集團」..

萌貓卡棚頂下不來...暖保全神救援 化身「人肉雲梯..

大白鵝vs.叫囂柴互看不順眼超火爆對嗆笑翻網根本合..

等主人挑鞋...喵推車內練習游泳　萬人見牠「療癒掌..

萌到翻❤6歐告圍一圈爽喝奶！ 下秒全體「魔性轉圈..

白柴被爸抱「三層肥肉」炸出　網流口水：想拿醬油沾著..

寵物訓練師-跟著寵物訓練師上班！薩摩耶寶寶上課囉～

祐銘&麻吉貓-萌萌の新功能 原來撥貓咪的鬍鬚會這..

貪玩熊貓寶寶「不想回家」裝可憐 拚命抓木桿拒投降...

聽話喵看到嬰兒立馬收尾巴！　爸求借玩...伸出變成..

看見偶像！大丹犬盯電視跟跳30秒 夢想「當匹賽馬..

他在後院養2隻獅子　鄰居全嚇死聯合抗議…最後結果大..

健身房讓汪跟著主人動ㄘ動　意外副作用…甩肉效果加倍..

她創最美療養院…招待汪臨終狂嗑牛排、冰淇淋　每隻都..

浪喵入侵地盤　主子魔性咒語「吼啦勒勒勒」嚇阻.....

大象被鐵鉤毒打猛刺…滿頭血乾涸染成紫黑色　泰觀光局..

聽到「咻息」氣噗噗！柯基衝去找媽媽...結果崩潰：..

怎麼專心開車啦！　副駕汪深情望爸「嘴邊肉掉在他手上..

奈良鹿1388隻創歷史新高　全託鹿寶寶的福

錢難賺！忙碌阿金拉滑板載柴客人　認真工作臉萌翻網：..

鏡子旁走過「瞄到絕世美人」　黑金汪專注眼神緊盯：美..

「南寧羅志祥」100％神複製本尊！　真實身分被起底..

柯文哲組黨劍指蔡英文　國民黨：郭台銘承諾不脫黨

銘傳人快看！學姐冰店回來了　轉戰士林大東路

獨／緯來、東森14頻道爆「9月斷訊危機」　雙北13..

南太平洋深夜強震！萬那杜規模6.6　未發海嘯警報

TAG Heuer亮古董錶　計時碼錶淵源深

女友喝加料飲料昏迷！收下朋友500元…他躲床下聽全..

邱宇辰穿蕾絲洋裝、腳踩高跟鞋　扮女孩「紅唇誘惑」網..

隋棠家裡上演瓊瑤劇Live！　2歲女兒Lucy「好..

影／駐港部隊最新宣傳片曝光！解放軍「防衛」演練出現..

寵物動物熱門新聞

怕狗太焦慮　她見監視器真相傻眼

科摩多巨蜥6口生吞猴子　血腥畫..

房客養貓！房東失控行為讓網羨煞

後院養2隻獅子　鄰居全嚇死聯合..

老師點名少一位　網見遲到汪笑炸

汪身體呈祈禱姿　過來人一看嚇壞

爸一句「借他玩」喵放尾狂甩逗兒

鄰居抱怨狗狗似有狂犬病！警到場..

汪揪同伴跳水田　鄉音爸崩潰大喊

他養貓被打槍　1年後結局神展開

憨厚汪床邊凝視　溫馨照4字毀壞

我們在等人！2汪趴門口回眸一笑

女兒吃壽司只要白飯　原因讓媽淚

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動..

讀者迴響

熱門新聞

怕狗太焦慮　她見監視器真相傻眼

科摩多巨蜥6口生吞猴子　血腥畫..

房客養貓！房東失控行為讓網羨煞

後院養2隻獅子　鄰居全嚇死聯合..

老師點名少一位　網見遲到汪笑炸

汪身體呈祈禱姿　過來人一看嚇壞

爸一句「借他玩」喵放尾狂甩逗兒

鄰居抱怨狗狗似有狂犬病！警到場..

汪揪同伴跳水田　鄉音爸崩潰大喊

他養貓被打槍　1年後結局神展開

憨厚汪床邊凝視　溫馨照4字毀壞

我們在等人！2汪趴門口回眸一笑

女兒吃壽司只要白飯　原因讓媽淚

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動..

1句話打醒飼主！圖揭可怕熱衰竭

最新影片

更多

萌貓卡棚頂下不來...暖保全神救援 化身「人肉雲梯」讓牠成功逃生！

大白鵝vs.叫囂柴互看不順眼超火爆對嗆笑翻網根本合唱XD

等主人挑鞋...喵推車內練習游泳　萬人見牠「療癒掌花」萌翻暴動！

萌到翻❤6歐告圍一圈爽喝奶！ 下秒全體「魔性轉圈圈」網笑翻

白柴被爸抱「三層肥肉」炸出　網流口水：想拿醬油沾著吃 ！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面