他在後院養2隻獅子　鄰居全嚇死聯合抗議…最後結果大快人心

▲奧利佛在自家後院養了兩隻曾在馬戲團被虐待的獅子。（圖／翻攝自Facebook／Reece Oliver）

記者詹筠怡／綜合報導

這2隻小獅子雖然是野獸，但也是被人類虐待過的小生命，英國28歲男子奧利佛（Reece Oliver）非常有愛心，致力於救助那些需要幫助的動物，他從捷克一家馬戲團救出2隻幼獅，卻沒想到遭到鄰居群起抗議。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

奧利佛把獅子養在自家後院的籠子裡，雖然沒把牠們放出來，但小獅子的叫聲很快就引起了鄰居的注意，嚇得半死的鄰居認為獅子長大一定會帶來安全問題，聯合提起抗議，要奧利佛把獅子送走。

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▲這兩隻小獅子實際上並沒有危險性。



事實上，奧利佛擁有飼養野生動物的許可證，且這兩隻獅子若沒有他的照顧，很難找到接手飼養的人，因此他極力為自己抗辯，地區委員會以投票表決奧利佛是否可以留下獅子，最後以七比五驚險通過，奧利佛和小獅子不用擔心了！

委員會評論表示，這兩隻獅子的生活環境甚至比在動物園還好，同意奧利佛可以繼續養牠們。奧利佛開心的說，贏得這次判決是最棒的結果。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲委員會訪視後發現，奧利佛把獅子照顧得很好。