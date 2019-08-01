紫羅蘭小鸚頭頂一條「黑長直」秒變龐克頭　飼主傻眼：怎麼弄的

▲可愛的紫羅蘭小鸚「饅頭」，不知道怎麼把自己的便便弄到頭上了。（圖／飼主幸玄提供）

記者何睿宜／採訪報導

「孩子......你是怎麼大到頭上去的冏。」飼主幸玄這天看到奇特畫面，原來是自家紫羅蘭小鸚「饅頭」頭上出現長長一條鳥便便，讓她百思不得其解，到底要怎麼上廁所，才會造成這樣的結果。鳥友們看了也好奇，「怎麼辦到的？」、「當髮蠟用？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

幸玄受訪時表示，饅頭差不多一歲半，平常兇巴巴的，「幫牠換食物的時候都會衝過來要咬人，所以都要先把牠騙開。」但其他時候人靠近，牠又會靠過來，也會接受人給的瓜子，感覺並不是一隻特別「ㄎㄧㄤ」的鳥，「所以看到（大在頭上）的時候也很意外。」

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▲饅頭平常並不是一隻很ㄎㄧㄤ的鳥。（圖／飼主幸玄提供）

▲饅頭有時候兇巴巴，但有時候又願意靠近人。（圖／飼主幸玄提供）

有趣的是，幸玄事後準備幫饅頭清理一下時，發現那條濕濕黏黏、長長直直的東西已經不見了，「牠不知道怎麼弄的自己弄掉了，可能是因為新鮮剛大的比較好撥掉。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲饅頭頭上的便便最後自行消失了。（圖／飼主幸玄提供）

這條悄悄地來又悄悄地走的鳥便便讓許多網友十分驚奇，紛紛在照片下方笑說，「也太可愛」、「很整齊欸」、「屎到淋頭」、「今天想中分，抹抹髮雕」、「龐克頭餒」、「這個功夫真正讚」、「還滿不在乎的樣子......很是霸氣」、「真好！我都是被大在頭上那個」；也有人猜測，饅頭是不是「倒立」或「用甩的」才讓自己的便便跑到頭上。

▲饅頭身上的顏色真的跟紫羅蘭一樣美。（圖／飼主幸玄提供）

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