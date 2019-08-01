「虔誠汪」超懂拜拜SOP！　廟方見牠淡定喊名：來～下一個蛤

記者何睿宜／綜合報導

農曆七月到了，家住高雄的米克斯汪「可成」跟著虔誠的家人一同到廟裡祈福，由於已經參與過很多次，廟方人員見到牠時已從第一次的驚訝漸漸轉為淡定，而可成也很熟悉整個拜拜的SOP，在儀式中還懂得低頭，讓網友們直呼「好棒喔！」

可成姐姐表示，這次趕在農曆七月的前一天，特地帶可成去左營的城隍廟消災解厄兼祈福，「從第一次的驚恐掙扎到現在的淡定還能看鏡頭；廟方人員也從第一次的『李黃可成是這隻狗？』到很淡定地說『來～可成下一個蛤』。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲姐姐抱著可成等待祈福儀式。（圖／可成友人罩）

祈福影片中，可以看到可成一臉淡定的在姐姐的懷裡，經過廟方人員所持的手轎底下時，牠也很自然地跟著姐姐的動作低下頭，看起來已經是個對祈福過程相當熟悉的「拜拜專業戶」。影片po上臉書粉絲專頁「可成友人罩」，許多人留言，「乖乖給姐姐抱抱都不會亂動，感覺拜拜已習慣呢」、「牠在那裡一定很有名吧！」

▲可成在儀式中還會跟著低頭。（圖／可成友人罩）

事實上，可成非常熱愛拜拜，有次跟著家人到關帝廟，媽媽、姐姐都拜完觀音準備離開，卻發現牠一臉哀怨地坐在原地，怎麼叫也叫不動，正納悶時才想到「啊！可成還沒拜。」最後媽媽帶著可成完成拜拜，牠才心滿意足地啟程回家。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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