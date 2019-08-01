大眼汪遭棄養...4個月後變「氣質仙女」　對鏡頭甜笑3千網暴動！

▲米克斯橋虎一出生就被棄養，長大後變超漂亮！（圖／臉書粉專「橋虎妹妹」授權提供，下同）

記者吳鎮良／採訪報導

每個小生命都有牠存在的意義，請支持領養代替購買。桃園有名網友蘇蔓得知朋友和中途愛媽撿到一窩被丟棄的狗狗，想盡份心力的她也從中認養了一隻天生「掛著眼罩」的小汪，並取名為「橋虎」。馬麻日前在臉書分享一張橋虎的近況照，卻意外引發3千多名網友暴動，有人甚至笑說，「完全可以靠臉吃飯」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主蘇蔓上月在臉書寵物社團PO出一張照片並註解，「四個月vs.一個半月❤」畫面中左側是剛到家沒多久的橋虎，當時的牠毛色特殊、臉蛋精緻，看到鏡頭還會露出淺淺地微笑。而右側則是現在的橋虎，除了原本的垂耳變成立耳之外，五官並沒有太大的改變，最吸睛的莫過於那雙逆天長腿。

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▲橋虎的兄弟姊妹，照片中最上方靠在黑狗身上的就是橋虎。

▲就算到了餐廳裡面，橋虎會乖乖坐好。

正值青春期的橋虎個性親人又活潑，常常叼著最愛的玩具要家人陪牠一起玩，以至於家人們常睡醒時都會看到周遭有雞翅膀玩具。蘇蔓表示，「當時一窩狗狗當中至少有10隻以上，但我一看到橋虎就覺得牠長得很不一樣，眼睛周圍像是有畫了煙燻妝一樣。」

回憶起這4個月來，橋虎大致上都還算乖，只是有一次的行為至今讓馬麻印象深刻。蘇蔓說，「小時候一個多月的時候都是把牠放在柵欄裡，有一天用監視器看，發現牠不見了，結果原來是練就了一身翻牆的好本領，等我們到家時，牠已經在柵欄外開心地咬著衛生紙。」

▲小時候就很會越獄的橋虎。

▲幼犬的臉蛋、哈士奇的毛色還有一雙超長的美腿！

橋虎的照片在網路上曝光後，引發網友熱烈討論，許多人看完都紛紛留言表示，「好美麗的孩子！」、「小肥腿抽高囉」、「還有美人尖，好可愛」、「耳朵還框黑邊」、「想認識～」、「圓滾滾的大眼睛」、「有哈士奇的毛色和小型犬的臉蛋」、「女大十八變，越來越美」、「笑容一樣甜死人」、「長大變氣質美女」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

想看更多橋虎的日常歡迎到臉書粉專「橋虎妹妹」、IG@chiaowhoo

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