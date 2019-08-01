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見收容所骷髏汪...媽不捨「等我，明天去帶你！」　5年後牠全身幸福肥

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「明天去帶你！」骷髏汪5年後幸福肥。（圖／臉書粉絲專頁「洛威拿〝慢慢〞」提供）

▲5年前的慢慢在收容所裡面，身材瘦成皮包骨，跟現在「全身幸福肥」的模樣差很多。 （圖／臉書粉絲專頁「洛威拿〝慢慢〞」提供，下同）

記者吳鎮良／採訪報導

有了愛的孩子真的會很不一樣，請不要放棄周遭每一個生命。南投的「慢。寵物友善民宿」裡有位可愛又穩定的汪店長「慢慢」，盡責的牠經常用那張喜感的臉，把客人逗得哈哈大笑！不過，別看慢慢現在身材壯碩、滿臉幸福肥的模樣，就以為牠從小就過得很好，其實5年前的牠不僅住在收容所裡，甚至還全身瘦到皮包骨......。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主王于安日前看到臉書整理出5年前的動態回顧，想到當初和愛犬慢慢第一次相遇的那天，一切彷彿都歷歷在目。王于安的貼文中表示，「今天去看這隻洛威拿，狀況很不好，除了過瘦還有皮膚病。瞭解了一下，收容所人員說，牠是因為跑出來咬雞被抓到，養雞的人家要求飼主賠償，結果飼主一直沒出現......等牠來到我這，將會讓牠有個新開始。」

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「明天去帶你！」骷髏汪5年後幸福肥。（圖／臉書粉絲專頁「洛威拿〝慢慢〞」提供）

▲5年前差不多這時候，飼主王于安看到慢慢第一眼就說「等我！明天去帶你」。

「明天去帶你！」骷髏汪5年後幸福肥。（圖／臉書粉絲專頁「洛威拿〝慢慢〞」提供）

▲當時慢慢只有27公斤，而且行為衝動，說是問題犬也不為過。

回憶起第一次見到慢慢的那天，王于安說，「剛看到本尊的時候有嚇到，因為牠比我在照片上看到的模樣還要瘦！」當時的慢慢雖然不怕人，但是一看到對方伸手想要摸的話，就會有點退縮，可能之前有被打過；此外，牠還會有「撲狗」的行為，只要一從籠裡出來，就會想要去撲旁邊的小狗。

王于安看到瘦成骷髏的慢慢相當心疼，當下就想把慢慢認養出去，不過那時已經有另一位民眾登記了要認養慢慢，於是王于安仍遲遲無法將眼前的毛孩帶走。她表示，「其實跟慢慢真的是緣分，後來我到收容所去問工作人員，如果第一認養人不要， 那我就要牠了。結果他們打電話問第一認養人，對方說同意要讓給我。」

「明天去帶你！」骷髏汪5年後幸福肥。（圖／臉書粉絲專頁「洛威拿〝慢慢〞」提供）

▲在馬麻細心的教導下，半年後的慢慢便有了明顯不同。

慢慢現身寵物展，徐文良秒趴地板。（圖／授權自洛威拿〝慢慢〞粉絲專頁）

▲可愛的慢慢就連徐文良大哥（右）也是頭號粉絲。

「慢慢剛來第一個禮拜，我還沒想到要取什麼名字，後來發現牠壞習慣太多，教育的問題必須要按部就班『慢慢』來」，於是就取名了這個名字，馬麻花了整整半年的時間，從建立起彼此的信任，開始訓練穩定性，再來讓牠做一些才藝增加互動，「我也教牠裝死，轉圈，敬禮，每一樣牠都樂在其中（不過現在被我養的太胖轉圈轉不動XD）」，和其他狗狗相處也漸漸地不會攻擊人家。

現在的慢慢身材豐腴、體重逼近60公斤，個性聽話又穩定，也因為牠極具生動的表情，讓每個人看到都想跟牠拍照。例如，有次買完麵包結帳時，老闆娘一看到可愛的慢慢，還叫王于安再選一個，說要送給慢慢當見面禮，不過當時慢慢在減肥，需要控制食物攝取量，但老闆娘堅持要送牠，最後馬麻才選一個牛奶麵包給牠吃。

▲帶洛威拿去麵包店「買1袋變送2袋」　網全跪：可以跟妳借狗嗎。（圖／有點毛毛的／飼主王于安）

▲帶慢慢去麵包店「買1袋變送2袋」。（圖中為麵包店老闆娘和慢慢）

洛威拿慢慢完美詮釋2經典表情！（圖／臉書粉專「洛威拿〝慢慢〞」提供）

▲身為店長的慢慢很會跟客人打交道。　

又或是有大學生來到民宿裡辦活動，結果有學生意外撞見正在露天洗澡的慢慢，看到立刻拿起手機狂拍，逗趣又可愛的模樣笑翻現場所有人！不僅如此，有次慢慢扮成幼稚園學生的造型，想跟鄰居的小妹妹一起坐娃娃車去學校，結果車內的老師一看到慢慢，也是拿起手機猛拍，甚至還打趣地說，「車子的位置可能擠不下。」

當年個性衝動的少年郎遇到了有愛的主人，現在已經蛻變成人見人愛的大毛孩，許多人經常和飼主王于安說，「還好慢慢遇到了你」、「慢慢真的很幸福」等...鼓勵的話。但王于安則認為，「是我很幸運的遇到慢慢！從牠身上我也學到了很多事，有次我不舒服，牠一直守在旁邊安靜地陪我，這孩子真的很貼心。」

踩到它被罵！洛威拿秒露招牌無辜臉。（圖／臉書粉絲專頁「洛威拿〝慢慢〞」提供）

▲踩到自己大便的慢慢被馬麻唸，表情很委屈。

▲▼國民金孫！路過阿嬤笑拍「57KG瓦斯桶」　網笑：500拿去買肉肉。（圖／有點毛毛的／洛威拿〝慢慢〞提供）

▲鄰居阿嬤誇讚慢慢「怎麼那麼乖～」　

慢慢馬麻總共領養了4隻狗狗，有的是被飼主放棄的狗，有的是主人要搬家結果被帶到收容所的，所有的孩子都是她一接手就開始矯正，建立起正確人犬關係，矯正過程絕對不打狗，「當初對慢慢的教育是要就由牠的案例，能幫助我矯正其他狗狗，很多人看到慢慢都很難聯想，羅威那這樣的護衛犬也能變成可愛的陪伴犬。」認養流浪動物除了讓牠們有個家之外，有些基本的教育都還是要靠飼主的努力，即便是問題兒童，也可以透過適當的引導和教育，變成乖巧的狗狗喔！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

麵包換拍照...洛威拿燦笑超配合！（圖／洛威拿〝慢慢〞粉絲專頁授權提供）

▲只要有努力和耐心，問題兒童也能變成人見人愛的毛孩。　

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麵包換拍照！　羅威那慢慢「瞇眼燦笑」讓老闆拍個夠

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更多精采影音：

關鍵字： 慢慢收容所洛威拿南投猿緣園藝術民宿

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