5汪鑽鐵門「屁股翹一排」搖尾逼視　網笑翻：到底看到了什麼

▲5隻狗集體在鐵門縫前面探頭。（圖／有點毛毛的／網友澔澔錢提供，下同）

記者闕雁琳／綜合報導

擋不住門裡面的好奇心！網友澔澔錢日前分享一張新奇的照片，這天家裡的幾隻愛犬突然很有默契，趴在鐵門前面「集體探頭」，翹屁股狂甩鐮刀型的尾巴，幾乎要破門而出的景象，讓不少網友看完忍不住笑問，「到底是看了什麼？」

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

網友澔澔錢家裡總共飼養12隻狗狗，日前她在臉書公開社團「有點毛毛的」貼出照寫道，「怎麼我有一股衝動，想把電動門關起來」，畫面中，5隻狗狗趴在鐵門的縫隙，呈現「狗頭鍘」狀態，把頭探出去興奮的搖尾巴，屁股翹一排，激動的差點衝出大門，讓人不禁好奇，外面是不是有什麼好康。「好看是對面有狗出來！」澔澔錢笑說，其實拍攝當時狗狗們才剛放風玩，是發現面有新朋友才會這麼興奮。

▲▼網友家總共飼養12隻狗狗，每到吃飯時間就會來客廳等放飯。



（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

許多網友看完之後被狗狗的反應笑翻，紛紛留言打趣，「聽說對面有漂亮的小紐，所以甲賀到修報」、「人家賣雞屁股，你可以買狗狗屁股」、「外面一定有隻貓」、「好可愛呀～旁邊還有空位要補好補滿」、「求解，外面有什麼好看跟好吃的？」、「求門口照」、「感覺隨時要衝出去」、「黑色os：靠X，頭太大」。

▲狗狗平時在屋內休息的模樣。



也有網友提醒，「其實這樣看心裡會有點挫，不小心按到遙控器的話...」、「對鐵捲門有陰影」、「準備狗頭鍘伺候」、「電動門總有意外的時候，為了牠們好，小心為妙」，對此，飼主也貼文底下回覆，每隻狗狗都是她的心肝寶貝，鐵門留縫隙是為了通風，「開關都是安全的，請大家放心。」