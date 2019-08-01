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早晨話匣子大開！2汪「凹屋～」自帶立體音效　爸：能讓我睡嗎？

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記者吳鎮良／綜合報導

聽說唱歌想要開嗓的話，最快的方式就是多講話。飼主陳韋延日前在臉書貼出一段有趣的影片，內容是這天一大早他在房內就聽到客廳傳來2汪的叫聲，打開門一看，果然發現愛犬們雙雙趴在桌子底下，盡情地發出凹屋聲，激動的模樣就彷彿是朋友們在聊天呢！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主陳韋延在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出這段視頻並無奈地說，「一大清早的，可以讓我好好睡一覺嗎？」畫面中可以看到，哈士奇和米克斯幼犬各自趴在地毯上，且在桌子底下面對面地看著；只見其中一隻叫出聲音，另隻也跟著附和，一來一往的凹屋聲聽起來特別有立體感，也難怪爸拔會睡不著。

2汪早晨話匣子大開！失眠爸頭痛。（圖／有點毛毛的／飼主陳韋延提供）

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▲▼小汪原本趴在地上休息，一聽到對面哥哥的呼喊，立刻也熱情地回應。（圖／有點毛毛的／飼主陳韋延提供）

2汪早晨話匣子大開！失眠爸頭痛。（圖／有點毛毛的／飼主陳韋延提供）

這段有趣的影片在網路上曝光後，不到6小時就累積了數百名網友按讚，許多人看完紛紛在底下留言笑說，「不會出賣你的鬧鐘」、「哈哈哈不要吵架」、「早起就是要唱歌～」、「二哈雙重奏？天阿會崩潰」、「有生命的鬧鐘」、「感覺要吃顆喉糖XDD」、「感覺像是在練唱歌」、「大的帶小的鬧事」、「音色挺不錯」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 陳韋延有點毛毛的狗狗哈士奇米克斯聊天

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