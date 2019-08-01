2汪拆紙盒、咬拖鞋遭罰面壁　最小隻的「幫忙把風」一起罰

記者吳鎮良／綜合報導

做錯事就是要處罰！抖音用戶「家有冰豆」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是飼主這天回家發現，2隻黃金獵犬一個拆紙巾盒、一個咬拖鞋，氣得他將「物證」放在狗狗的頭上，並且罰牠們面壁思過，另外還有一隻貴賓犬也因為「幫忙把風」的罪刑一起被受罰，3汪的合作徹底瓦解。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

網友日前在臉書公開社團轉貼這段視頻並註解，「一個拆紙巾盒、一個咬拖鞋，還有一個幫忙把風！全部罸站！」畫面中，2隻黃金獵犬因為做錯事，被處罰頭頂紙盒、拖鞋且面對牆壁；而站在最旁邊的則是最小隻的貴賓犬，牠因為幫忙把風也一起受罰，淚眼汪汪的眼神看著鏡頭，似乎相當委屈。

▲2隻黃金獵犬因為拆紙巾盒、咬拖鞋被罰站。（圖／翻攝自抖音用戶「家有冰豆」）



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▲貴賓汪因為把風也一起受罰。（圖／翻攝自抖音用戶「家有冰豆」）



這段影片最近也被網友分享到寵物社團「有點毛毛的」，目前已累積8千多個按讚數，網友們看玩都留言笑說，「好乖～都不敢亂動」、「把風的比較雖喔～罰站，其他兩隻都只有面壁」、「哈哈哈太可愛啦」、「貴賓的表情也太無辜了」、「只有一隻在罰站阿」、「兩隻黃金哪有罰站，牠們明明坐的超穩」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

＊小提醒：雖然影片中狗狗罰站的模樣惹得不少網友哈哈大笑，但其實毛孩如果太頻繁站立的話，脊柱就會比原來承受更多壓力，對牠們的脊椎和關節都有可能造成損傷，所以建議各位飼主們，還是不要讓毛孩子罰站啦！

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