從小是狗派！鋼鐵軍人到收容所領養狗　三花貓一招融化變貓奴

▲狗派的軍人和三花貓互動之後馬上被融化成貓奴。（圖／翻攝自Love Meow，下同）

記者闕雁琳／綜合報導

才剛講完狗派立場馬上站不住腳！美國一名職業軍人日前到在維吉尼亞州受訓，得知收容所有一批等待領養的狗狗，便決定去找尋命中注定的伴侶。新奇的是，從小是狗派的他遇到一隻三花貓，才剛見面就在懷裡呼嚕、活潑把玩帽子，猛烈的撒嬌攻擊讓他深陷其中，等到回過神，已經把填好申請書，把貓咪帶回家。

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▲▼三花貓彈珠（後來改名為芭兒）一見到他馬上大聲呼嚕。

Imgur的用戶Spamwisejamkey日前分享，他在某個下雪天開車回家，正好聽到廣播報導當地的收容所(Richmond Animal League)在幫狗狗和貓咪找中途和領養人，決定前往去找屬於自己的緣分狗狗。但是當Spamwisejamkey抵達時發現，所有的狗狗都已經找到新歸屬，心裡很替牠們開心，卻也有些失落，於是工作人員便建議他到貓咪區逛逛。

▲芭兒是一隻愛撒嬌又親人的貓咪。



從小就是狗派的Spamwisejamkey起初對貓咪並沒有什麼興趣，也不知道該怎麼互動，只是呆呆的站在籠子面前傻看，於是工作人員便抱了幾隻貓，教他如何跟貓打招呼。當Spamwisejamkey抱起其中一隻三花貓彈珠(Marbles)，牠馬上發出大聲的呼嚕，完全不怕人，趴在肩膀上開心的把玩帽子，個性非常活潑又很親人，強烈的撒嬌攻勢馬上讓眼前的人類融化，短短的1天就把好幾十年的狗派收服。

▲飼主在領養芭兒半年之後再領養一隻狗狗。



Spamwisejamkey已經完全變成貓奴，幫彈珠改名叫做芭兒，現在每天最開心的就是讓芭兒爬到他肩膀上撒嬌，並且在領養滿半年之後，又帶回一隻名叫魯柏特(Rupert)的小狗，一貓一狗成為彼此最好的玩伴，過著有奴才侍奉的幸福生活。

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