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還不想進去！汪躺門外賴皮裝傻...大魔王一個眼神秒起身進籠

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▲▼ 還不想進去！汪躺在門外黏地賴皮　「大魔王來了」秒起身進籠。（圖／有點毛毛的／網友乃慧提供）

▲狗狗不想進籠子，躺在地板裝傻。（圖／有點毛毛的／網友乃慧提供，下同）

記者闕雁琳／綜合報導

老大一個眼神就知道該做什麼事！日前一名飼主分享一段逗趣影片，這天家裡的愛犬到了睡覺時間，卻遲遲不進籠子，躺在門口賴皮裝傻，吃定姐姐跟哥哥。但當牠看到大魔王出現，只接收到一個眼神，馬上乖乖的起身進去籠子，反差的對待笑翻不少人。

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飼主乃慧日前在臉書公開社團「有點毛毛的」貼出影片並寫道，「我們家這隻愛犬誰都不怕，就只怕我老爸」，只見狗狗躺在地板上翻肚，任憑哥哥抓住小手，拖到籠子面前，將牠抱起來馬上身體癱軟，進去籠子又跑出來找姐姐撒嬌，彷彿在說著，「你們是關不住我的～」來來回回掙脫好幾次。直到2分鐘過後，爸爸走到籠子旁邊，狗狗看到「大魔王」回來了馬上起身，完全沒有猶豫自己走進籠子，趕快露出無辜的燦笑。

▲▼ 還不想進去！汪躺在門外黏地賴皮　「大魔王來了」秒起身進籠。（圖／有點毛毛的／網友乃慧提供）

▲狗狗看到爸爸走過來，馬上乖乖起身。

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這段欺善怕惡的影片分享出來讓許多網友紛紛留言笑說，「總是有一個人無須言語就能讓牠秒懂一切」、「大魔王太兇了」、「狗狗知道這個家誰是老大」、「標準欺善怕惡」、「確認過眼神，不聽話會出事XD」、「大魔王真有威嚴，但是還是要疼愛寶貝，牠永遠是您們的最愛」、「哈哈哈超可愛」。

 

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關鍵字： 籠子大魔王賴皮爸爸

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