醉漢攀高高騎長頸鹿被甩出　兩度「屁股開花」急逃離

▲白衣男子翻過圍籬，爬到長頸鹿的脖子上。（圖／翻攝自IG／turkestan_today，如下同）

實習記者范芷菱／綜合報導

哈薩克奇姆肯特動物園（Shymkent Zoo）日前有一名疑似喝醉酒的男子騎在長頸鹿的背上，被甩到地上後又爬了第二次，只見這次長頸鹿大動作反抗，男子又狠狠地摔在地上。目前警方正試圖將這名男子緝拿歸案。

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▲結果被狠狠甩到地面上。

據《鏡報》報導，有人在IG上分享了一段「騎長頸鹿」的影片。只見影片一開始，疑似喝醉的白衣男子就已經在遊客止步的藍色欄杆內，試圖引起長頸鹿的注意，就在他爬回去的同時，長頸鹿就靠近欄杆並低頭看著他，周圍的人見狀開始興奮大叫，白衣男也在欄杆外朝長頸鹿伸手，沒想到長頸鹿竟配合地彎下頭，於是趁這個機會再度爬進欄杆內，並攀爬到圍籬最高處開始撫摸長頸鹿的脖子。

▲男子不死心，第二次爬到長頸鹿身上。

見長頸鹿沒有反抗，白衣男就翻過圍籬爬到牠的脖子上，一邊撫摸還一邊朝場外的民眾炫耀；沒想到35秒後長頸鹿開始反抗，一個小跳步便把男子摔在地上。男子不死心，再次設法騎上長頸鹿，卻引起更劇烈的抖動，又被重重地甩在地上。

現場民眾急忙用噓聲和手勢來引起長頸鹿的注意，讓疑似有點害怕的男子趁機翻過圍籬，回到安全的行人區。事後男子擊忙逃離現場，而警方正試圖將他捉拿歸案。

IG連結：www.instagram.com/p/B0a0Nfnnqbz/

Credit: @Туркестан | Түркістан