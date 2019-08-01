忘記關緊窗戶...焦慮汪咬破紗窗墜樓當場死亡　飼主淚崩

▲罹患有分離焦慮症的狗狗跑到陽台不慎墜樓。（圖／台北市動保處提供，下同）

記者闕雁琳／綜合報導

寵物的居家防護措施很重要！台北市發生了一起犬隻墜樓死亡案件，一名飼主出門工作時忘記把房間的窗戶關緊，讓獨自在家的愛犬咬破紗窗，跑到陽台不慎墜樓致死。飼主接獲轄區警員通知趕回家，當場自責淚崩。

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台北市動保處於6月接獲警察局通報有犬隻疑似墜樓案件，動保員至現場查看，現場發現屋子未有破壞情況，但房間窗戶未關緊，陽台紗窗破一大洞，研判犬隻應為由房間破窗後不慎墜樓致死。動保處訪談飼主得知，該犬已飼養近5年，患有分離焦慮狀況，所以當飼主外出工作時，會讓狗狗在有空調的房間內自由活動，避免犬隻因焦慮吠叫影響鄰居。沒想到當日房間的窗戶疑似未關緊，讓狗狗得以鑽出窗戶再咬破紗窗，並因女兒牆未裝有防盜窗而不慎墜樓死亡，讓飼主至今仍難以釋懷。

▲飼主家的女兒牆未裝有防盜窗。



動保處指出，實務上許多動物救援案件是因為毛小孩跑出公寓陽台外、大樓窗緣等危險地帶，不但易使家中毛孩受傷，亦常讓動物救援隊員值勤時身陷險境，依統計每年皆有多起的動物墜樓案件，是因雷雨期間劇烈雷鳴或是逢年過節的鞭炮聲，讓家中毛孩因巨大聲響受驚嚇，四處衝撞躲藏而發生意外，飼主不可不慎。

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▲寵物殯葬業者幫狗狗處理後事。



動保處也呼籲，毛小孩是需要被關愛的家人，飼主單獨留置其在家中時，一定要注意所處環境可能存在的風險，建議家中紗窗可裝置安全鎖，陽台加裝安全防護設施，出門時陽台門戶應確實關閉等作為，可有效降低意外發生之機率。



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