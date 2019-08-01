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台中9月首推毛小孩山城之旅　「人+狗8百元」限25名

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▲台中市今年首次辦理毛小孩友善文化之旅 。（圖／台中市政府提供）

▲文化局今年首次辦理毛小孩文化之旅。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府文化局每年都舉辦社區深度文化之旅，今年首次推出毛小孩友善路線，地點在山城新社區，主辦單位除了為飼主和毛小孩導覽當地景點之外，也提供在地新鮮食材訂做寵物餐，報名費8百元，前20名還贈送旅行紀念袋，限額25名，9月出團。

▲台中市今年首次辦理毛小孩友善文化之旅 。（圖／台中市政府提供）

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▲文化局今年首次辦理毛小孩之旅，名額有限，報名要快。（圖／台中市政府提供）

文化局表示，台中社造推動數十年，由下而上、從基礎到多元，今年在7個行政區，各規劃1條在地深度文化體驗路線，共12梯次，包含新社區「毛起來旅行—優遊新社篇」、大甲區「芋見幸福—蔥滿愛」、豐原區「嗡嗡綠廊社區遊趣」、太平區「荔枝奇蹟—雞蜜任務」、中區「川越東協-食得我心」、神岡區「崎下奇景—溪南溪北走一回」及梧棲區「來去梧棲放風吹」。

今年首度在新社區中和社區推出「毛小孩友善路線」，除規劃寵物友善的行程外，更運用當地食材料理毛小孩寵物餐，前20名完成報名繳費，並在網站輸入寵物晶片號碼，即可獲得台中市動物保護防疫處提供的紀念禮物。

主辦單位表示，報名費飼主5百元，毛小孩3百元，由於是首次舉辦，所以只有25個名額，首發團是9月22日。

其他如大甲、太平、神岡、豐原及梧棲的行程，將安排在地農事體驗及DIY活動、品嚐道地風味餐，踏訪人文特色景點；中區則將體驗東南亞異國文化，由專業的新移民姊妹擔任導覽人員，讓民眾穿著越南傳統服飾漫步舊城區，認識豐富的歷史紋理，也展現台中的多元文化。報名網址：http://community.culture.taichung.gov.tw/travel ，服務專線：04-22230036。

關鍵字： 毛小孩山城之旅動保處

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