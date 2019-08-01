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美瞳小黃ATT亂竄！拘留東寵爽嗑零食4HR　罵主人：哩歐北造

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米克斯胖啾走失。（圖／ETtoday東森寵物雲商店ATT概念店提供）

▲大黃狗毛色亮麗，還有雙迷人的眼睛。（圖／ETtoday東森寵物雲商店ATT概念店提供）

記者李依融／採訪報導

台北市內湖區ATT大直店1日下午突然出現一隻大黃狗，狗狗緊張得在百貨裡亂竄，被樓館「逮捕」後送到位於3樓的ETtoday東森寵物雲商店ATT概念館。狗狗的焦慮在零食收買下逐漸放鬆，在店長詹書維、美容部劉淑蕙老師與資深獸醫師陳正倫的協助下，總算找到主人，結束4小時的「零食吃到飽之旅」。

米克斯胖啾走失。（圖／ETtoday東森寵物雲商店ATT概念店提供）

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▲狗狗被零食收買後，變得非常乖巧。（圖／ETtoday東森寵物雲商店ATT概念店提供）

詹書維表示，下午4點半百貨裡突然闖進一隻大黃狗，服務台廣播很多次都沒有主人認領，「狗狗很緊張一直亂竄，後來樓管就帶來我們店裡請我們幫忙。」他提到，狗狗剛到店裡時一直暴衝，但店員們很努力地陪玩、請吃香噴噴的零食，狗狗的情緒終於緩和下來，「牠安定之後就很乖，我們發現牠會坐下還會握手，感覺是有人養的。」

米克斯胖啾走失。（圖／ETtoday東森寵物雲商店ATT概念店提供）

▲獸醫透過牙齒判斷狗狗年紀。（圖／ETtoday東森寵物雲商店ATT概念店提供）

詹書維注意到狗狗的牙齒很白，便拍照請獸醫師陳正倫協助判斷年齡，得知大約是1歲半到2歲的狗狗，正好門市內也有掃晶片機，幸運地在狗狗身上掃到晶片，也查到主人的資料。原來大黃狗的名字叫做「胖啾」，而主人是一名賴小姐，詹書維馬上打電話通知飼主來接，「聽得出來賴小姐心急如焚，馬上就從家裡趕來接胖啾。」

米克斯胖啾走失。（圖／ETtoday東森寵物雲商店ATT概念店提供）

▲胖啾會坐下、握手，在店裡吃了不少零食。（圖／ETtoday東森寵物雲商店ATT概念店提供）

原來賴小姐住在ATT附近，因為家裡裝修沒有把門關好，讓胖啾偷溜出門，意外走進離家約10分鐘路程的ATT。正好下午天氣炎熱，詹書維笑說，「牠可能離家出走覺得很熱，就從自動門走進來吹冷氣吧！」

胖啾一看到主人來接，開心到尾巴連著屁股狂搖，不斷想撲進主人懷裡，像是在說「你怎麼這麼慢才來接我！」賴小姐看到愛犬平安無事，也終於鬆了一口氣，笑得合不攏嘴，但她也擔心胖啾再跑丟，還借了安全繩，總共扣了3條繩子把胖啾牽回家，隨後再來歸還。

米克斯胖啾走失。（圖／ETtoday東森寵物雲商店ATT概念店提供）

▲胖啾：你跑去哪了！怎麼這麼慢才來接我！（圖／ETtoday東森寵物雲商店ATT概念店提供）

詹書維說，「能在百貨公司裡面撿到狗還滿妙的！」而胖啾的4小時離家出走雖然有些驚魂，不過牠似乎也找到了好地方，不僅有冷氣吹，詹書維笑說，「牠也吃了不少零食跟餅乾呢！」經過一個下午的相處，店員們也覺得胖啾很可愛，歡迎牠再度光臨，不過希望是跟著主人一起來，別再離家出走了！

▼賴小姐與詹書維合影，感謝店長和店員幫忙照顧胖啾。（圖／ETtoday東森寵物雲商店ATT概念店提供）

米克斯胖啾走失。（圖／ETtoday東森寵物雲商店ATT概念店提供）

【ETtoday東森寵物雲商店-ATT概念店】

電話：(02)7701-7880

地址：台北市中山區敬業三路123號ATT大直店3F

●東森寵物雲商店有什麼？最新消息都在這：https://pets.ettoday.net/17ipet.php

關鍵字： ETtoday東森寵物雲商店ETtoday東森寵物雲商店ATT概念店走失狗走失獸醫陳正倫

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