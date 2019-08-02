2師傅「床下翻修」一整天...兩貓監工偷懶　最懶團隊萌暈網：睡著了啦

▲請問師傅...床修的怎麼樣呢？（圖／網友簡一簡‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



記者林韋辰／採訪報導

這...可能請到兩光師了！台中西區飼主簡一簡31日在貓咪社團PO出一張萌萌照，內容是兩隻貓咪父子，攤開肉肉的肚子倒在床底下，此景宛如「修床師傅」。主人看著兩隻寶貝修了一整天，大笑問「到底有沒有修出什麼東西來啊！先說好，沒修好我可是不付錢的啊！」

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▲喵：修床一次收5罐罐就好。

這對美短父子「阿吉跟阿財」很喜歡躲在床底下，並故意在床的一半處露出肥嫩大肚肚，以及結實的大後腿。主人說，「我當時要出門工作，就看看這些小朋友在幹嘛？原本第一張是拍到床底下兩隻姿勢同步的躺著，後來發現牠們更換姿勢，然後這姿勢很像在修車，覺得超級可愛啊！」

同時主人也笑說，另外兩隻貓咪都沒在做事！「啊旁邊那兩隻貓，從我進門就沒在做事，實在有夠偷懶的啊！」主人家裡共養6隻貓，每天家裡發生各種趣事，例如牠們趁主人出門在家歡樂開趴。「每天都有好多好好笑的事情發生，搗亂也覺得怎麼這麼可愛，實在中毒很深啊哈哈」。

▲爸爸阿吉跟兒子阿財個性都很溫和，尤其阿財脾氣超級好、愛撒嬌，沒生過氣，完全遺傳到爸爸。

▲有一次主人回家，發現貓咪在開趴。



主人將「阿吉跟阿財」的修床照分享到貓咪社團，瞬間笑爆1萬多名貓奴。網友紛紛在底下留言，「沒看過這麼懶的團隊XD」、「阿是修好了沒～～」、「一個在試驗，一個在監督啦！」、「床下的師傅應該阿比喝太多了啦」、「好想抓起來吸一波」、「床下兩隻師傅在修床，旁邊兩隻是監工」、「熱到暈倒了啦XD」。

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▲主人家裡共養6隻貓。

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