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鬼門才剛開...家裡櫃子自己詭動！　她打開一看「超毛」

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記者陳靜／採訪報導

鬼門開才第2天，就發生了如此令人毛骨悚然的事情。新北五股網友李芳怡這天在家找貓咪找到一半，突然發現家裡的櫃子竟然自己動起來，明明四周都沒有人，卻發生了這樣無法解釋的現象，於是她緩緩地靠近，慢慢伸手把櫃子抽屜打開，沒想到卻看到了史上最毛的一幕。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲鬼月櫃子自己打開，原來是喵星人在搞鬼。（圖／網友李芳怡授權提供）

▲太毛了啦！趕快抱緊處理。（圖／網友李芳怡授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

▲鬼月櫃子自己打開，原來是喵星人在搞鬼。（圖／網友李芳怡授權提供）

▲喵：我是鬼...我是一隻貪吃鬼～

失蹤半天的橘貓「迪迪」若無其事地從抽屜裡探出頭來，爬出櫃子的姿勢也超老練，馬麻透露，其實這個抽屜就像是迪迪的第二個家，一旦家裡沒人，或是有陌生人來的時候，牠就會默默地躲進這專屬牠的小世界裡休息，直到聽見家人回來的聲音，才會興奮地爬出來迎接。

▲鬼月櫃子自己打開，原來是喵星人在搞鬼。（圖／網友李芳怡授權提供）

▲▼迪迪雖然怕生，但牠非常愛黏著家人。

▲鬼月櫃子自己打開，原來是喵星人在搞鬼。（圖／網友李芳怡授權提供）

3年半前，飼主在蘇迪勒颱風時撿到了一家三口貓咪，因此幫牠們取明為蘇蘇、迪迪與樂樂。聰明的迪迪在3年前無師自通學會了開抽屜，從那時候開始，只要家人找不到牠，打開櫃子有9成機會都找得到；更有趣的是，因為迪迪只學會打開、不會關，因此只要抽屜的第一層是開啟的，就知道牠一定在裡面。

▲鬼月櫃子自己打開，原來是喵星人在搞鬼。（圖／網友李芳怡授權提供）

▲好了，工讀生，可以去領錢了。

▲鬼月櫃子自己打開，原來是喵星人在搞鬼。（圖／網友李芳怡授權提供）

▲迪迪平時喜歡躺在媽咪身上睡覺，但只要家人不在，牠就會躲進抽屜裡。

飼主日前將影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」並寫下，「聽說今天鬼門開...我家櫃子自己動起來...」，而網友看了也紛紛笑壞表示，「嚇死寶寶」、「嚇死人了，原來是...櫃子貓」、「是多啦a夢嗎」、「哆啦A夢出來喔XD」、「這是貪吃鬼無誤！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲鬼月櫃子自己打開，原來是喵星人在搞鬼。（圖／網友李芳怡授權提供）

▲「你才多啦A夢，你全家都多啦A夢！」

▼迪迪的開抽屜證據。

▼更多精采影音

關鍵字： 橘貓喵喵櫃子開關鬼門開

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