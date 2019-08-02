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一群野狗「高鐵速度」朝她暴衝　她死命狂催油門逃跑：我跟你們拚了！

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▲▼狗咬人,惡狗,狗,兇狗。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲當遇上被狗追的情況應該保持冷靜，停下來。（示意圖／pixabay）

實習記者梁家源／綜合報導

許多人都有過被路上野狗追咬過的經驗，那遇上這樣的情況該怎麼辦？一名網友Alice在臉書發文抱怨，當她騎車回家，就會有一群狗用「高鐵般」的速度往她的方向衝過來，她嘆道，「我原本非常愛狗的，但我被他們折磨到越來越討厭狗了」。

網友Alice在《爆怨公社》向大家抱怨道，「我剛剛騎車回家，遠遠看到狗兒們，就看到牠們用『高鐵般』的速度直接往我這衝。」原PO只能催緊油門，死命逃生，心想，「『ㄇㄉ！我跟你們拼了！』我喇叭狂按，油門催到底，終於又死裡逃生了一次。」最後不忘感謝老天爺保佑，「感謝老天、感謝上帝！」

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▲▼網友表示被狗追。（圖／翻攝爆怨公社）

▲網友被狗暴衝，常常路過就很緊張。（圖／翻攝爆怨公社）

那如果遇到這樣的情況該如何是好？根據《寵物迷》的消息指出，當遇上被狗追的情況，應該要停下來不動，手放胸前交叉，像是一棵樹一樣的站著，狗狗們通常就會退開，如果往牠面前走過去，牠會退得更快。

若是大聲尖叫或是逃跑的話，更容易激起狗狗的攻擊性。因為「逃跑」這個動作容易激起狗狗的追逐反射行為，就像是貓看到老鼠會想追過去的情況一樣。狗會咬人通常是因為他害怕，只要人尖叫或是擺動了身體，反而會激起狗狗更強烈的慾望。

許多網友看完非常有感，紛紛回應，「之前遇過產業道路旁的追上來，我停車牠們反而回頭。」、「每次都跟孩子說，不要怕！不要跑！這樣危險！！你越怕牠牠越要欺負你！」、「被追過，隔天換開車經過換我追牠們。」、「拿肉肉丟牠們，多一個敵人不如多一個朋友」、「趴在地上學狗叫，裝作他們同類或許可以矇混過關XD」、「拿點食物丟給牠們吃，以後看到妳搖尾巴，還會整群保護妳回家呢。」

關鍵字： 野狗追咬爆怨

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