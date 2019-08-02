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影／D27老奶奶再見…收容所「爆籠」腸子被咬出　1024字揭「零撲殺殘酷真相」

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記者葉國吏／綜合報導

2017年農委會下令台灣公立動物收容所「零撲殺」，造成收容所「爆籠」狀態。一位收容所志工在臉書發文「D27老奶奶再見了」，透露收容所狗滿為患的狀況，甚至造成犬隻在籠內被咬死。希望藉由這篇文章呼籲政府重視「零撲殺」後所帶來的收容所超出負荷的惡劣狀況「提升源頭的家犬絕育率，及推動認養代替購買的具體政策。」

▲▼D27老奶奶再見了。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲收容所志工發文「D27老奶奶再見了」，揭開零撲殺後的殘酷真相。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

請繼續往下閱讀...

以下網友授權全文：

D27老奶奶再見了！
希望你到天堂後忘掉這一生的所有不幸！

你一直是一隻與世無爭的狗，總靜靜的趴在角落，週六出來遛遛時也都是繞著圍欄角落走，不爭寵、不討食、更不會打架。

相處快兩年，直到上個月你才終於願意打開心房，自己走到志工們身邊趴下討摸摸，摸著摸著還會開心的翻肚肚磨蹭，舒服到希望手手再繼續搓搓揉揉～不要停，對吧！

那一刻，幸福曾經靠得好近！好近！

姐姐們幫你剪指甲洗香香、幫你貼文送養，說著希望你能離開這裡的好多期待....
只是，期待總是距離現實好遙遠！好遙遠！

▲▼D27老奶奶再見了。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲收容所自從零撲殺後，呈現爆籠狀況。

這週六去遛狗，一直找不到你，問了工作人員才知道你被咬死了，在21號的夜裡。

我想你可能是肚子餓了，想走去吃東西或喝點水，但不知怎麼擦槍走火變成群咬攻擊。

你翻了肚子，以為示弱就沒事了，怎知道會連腸子都被咬出來........

無法去想當時的你，太痛太痛了！

我只能想現在的你，躺在上帝的懷裡，他在輕柔的撫摸著你。

想把你的故事寫出來，不是要紀念你曾經存在過。（天知道我多希望你從不曾存在在這世上！）

而是要讓那些繁殖狗的人、曾經棄養過狗的人知道，你們造成的下場是生命的疼痛、恐懼、與死亡。

而這些怨恨，會被記住並回報。從造孽者的這一生，帶到下一世。

所以這篇文章，開地球給所有人轉貼分享。

志工寫的老奶奶送養文～
https://www.facebook.com/100000139114043/posts/2728265150521429/

▲▼D27老奶奶再見了。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲收容所每個籠位都至少關有10隻狗。

*********
後記：
D27這籠已經連續兩隻狗被咬死在籠內，都是發生在半夜，早上打開門只能收屍。
這籠的狗多數是害羞怕人，人在時不會主動進食，等人離開後半夜才會去吃飯，因此一直找不到發動攻擊的主因。

但，數量太多導致緊迫、跳台太少無法躲避攻擊，應該都是D區傷亡不斷的種種可能原因。

暫時先和工作人員討論把飼料灑在地板，不要再有特定的食盆，以免再度發生憾事。

照理來說，老犬應該要隔離出來，這點之前志工們也向所方反映過。
但收容所原訂要放老犬的C區，也塞的很滿，事實上整間收容所都很滿，滿到爆了！
滿到連幼犬長大到亞成犬階段，就也要TNR野放了！這就是目前收容所的現實狀況！

▲▼D27老奶奶再見了。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲D27老奶奶被咬死，死亡原因必須寫上「自然死亡」。

我絕對相信不會有人會把一早上班就得收屍視為正常，這裡的工作人員和獸醫，提起老奶奶都是一片靜默、心情很沈重，因為人是有感情的動物。

但，死傷多了，過不去的人就走了；走不了的人，會設法讓自己漸漸麻木。
無論如何這都不該是常態。

身在犬隻管理最末端的收容所，能做的永遠不會比源頭能做的多！
但源頭（禁止繁殖、家犬全面絕育、飼主責任教育），卻始終看不到政府提出個明確的進程與時間表。

桃園已經走了一位簡醫師，但收容所的犬隻數量卻依然滿到超出負荷。

桃園何時可以率先提出露西法案，從源頭徹底終止不幸？？！

關鍵字： 撲殺收容所流浪動物

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

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