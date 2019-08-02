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偷摸鄰居狗！回家被「狗牌吸塵器」全身臨檢：說，去哪偷情？

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記者林韋辰／採訪報導

「汪：快說！你去外面偷摸哪隻野狗！」飼主Weiwei Wu認養的黑色米克斯「黑糖」超級愛吃醋，由於最近鄰居家來了一隻超萌又乖的小幼犬，害她每次經過忍不住偷摸一把，結果回家被小海關「黑糖」全身臨檢，牠臨檢完就生氣、開始不理人。

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影片中，黑糖尖尖的鼻子化身狗牌「吸塵器」，仔細聞著媽咪的裙子、大腿、包包和耳機。只見牠一邊默默吸、小腦袋瓜一邊思考「這是哪隻野狗的味道？」，認真搜索的樣子讓媽媽好笑又傻眼。媽媽笑說，「覺得超好笑啊！就是一隻超級愛吃醋的小狗狗啊！而且牠真的很堅持，檢查的很仔細，從頭到尾一直聞，還以為被臨檢呢，哈哈。」

▲偷摸鄰居狗！回家被「狗牌吸塵器」全身臨檢：說，去哪偷情。（圖／粉專@黑川黑糖米克斯提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

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▲黑狗牌吸塵器開始啟動。

自從黑糖知道媽媽偷摸鄰居家的狗，因此每次散完步經過那戶人家，必定「拔腿狂奔」，用暴衝的方式拉媽媽往前走，不讓她多留幾分鐘。媽媽說，「真的要笑死我了！完全不讓我停留，根本就是被寵壞的獨生子啊。」

▲偷摸鄰居狗！回家被「狗牌吸塵器」全身臨檢：說，去哪偷情。（圖／粉專@黑川黑糖米克斯提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲鄰居家的小幼幼超可愛，一臉欠摸。

可愛的黑糖愛吃醋外，還會欺負媽媽娘家的小貴賓。「牠不親狗，很討厭鄰居狗外，平常看到小型犬會閃躲，但是看到我家的貴賓會暴衝嚇牠，然後貴賓就翻肚求饒，因為牠知道我很疼那隻貴賓...。」至於黑糖以前是一隻流浪狗，當時與兄弟姐妹關在籠子，在路邊被當「垃圾般」的等待丟棄，所幸黑糖有「眼光」，利用萌萌的雙眼誘拐主人帶牠回家。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 米克斯吸塵器偷情

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