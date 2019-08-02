主子討摸打呼嚕　聞手指立刻「吐舌乾嘔」奴才好尷尬

實習記者曾珮瑄／採訪報導

高雄市的5歲貓「美美」這天被摸下巴，邊睡邊打呼嚕，看起來相當舒服，牠將鼻子湊近飼主Dora手指一聞，卻突然驚醒作嘔，原本應該療癒、溫馨的畫面頓時變調，也讓Dora當下覺得超尷尬，忍不住問，「我的手有這麼臭嗎？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲虎斑貓美美酣睡中，被手的味道嗆到驚醒。（圖／飼主Dora授權提供，下同）

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美美從小黏人，若是發現Dora在摸哥哥「胖虎」，絕對二話不說衝上前阻擋，是標準的撒嬌狂魔。這天Dora忙著公事，美美睡在旁邊瘋狂打呼相當擾民，她當下開始錄影卻覺得主子很可愛，忍不住搔搔牠下巴，「平常只要手碰到鼻子，牠都會習慣去舔，沒想到牠竟然一舔就乾嘔，還滿臉嫌棄的驚醒。」

主子突如其來的舉動讓Dora既驚訝又疑惑，「以前從未看過牠這樣，想了想才發現或許是中午切完蒜頭，味道還沒完全消退，美美覺得手聞起來很怪，才會忽然作嘔。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲身形肉肉的美美很喜歡撒嬌。

看著同窩小貓陸續被人領養，最後終於有了家的美美剛來時相當怕生、對人很兇，過了一個月才開始會討摸，原本瘦小的牠現在也已經肥了7公斤，因為骨架、頭型較小，中等程度的肥胖變得很明顯。前陣子美美去健檢，醫生替牠照超音波看膀胱時，竟然只能照到一堆脂肪，也讓醫生無奈笑說「第一次看到這種情況」，讓Dora當下哭笑不得，「事後有買貓跳台給主子減肥，結果都只有胖虎在玩，美美一點興趣都沒有。」

毛孩聞到「蒜味手」直接乾嘔一番的影片引來網友留言，「妳是不是廁所完沒洗手噢XD」、「哈哈哈！妳的手手殘餘什麼味道想知道」、「是剛吃完榴槤嗎」、「表情跟時間有到味」、「這手手是要告知主子，剛鏟完屎嗎？」、「邊呼嚕邊吐XD」、「馬上精神XD」、「睡的真香⋯但是被熏醒一臉大便臉」、「看著莫名跟著乾嘔」、「好有味道的影片」。

▲橘貓胖虎會玩逗貓棒和貓跳台，但美美只會饋頭。

▲醫生照不到美美膀胱。

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