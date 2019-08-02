回家發現床上多5隻奶貓「天女散花」翻肚睡　他傻眼完默默收編

▲超萌「天女散花」登場。（圖／網友蕭仲宏授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

屏東網友蕭仲宏長期餵養一隻浪貓媽媽，這天他臨時有事外出，忘記關門，回到房間竟看到5隻小幼貓散在床上，仰著肉肚甜睡，他當下看貓咪在床鋪上翻滾，睡得相當舒服，覺得很可愛，但還是忍不住想說，「也太舒適了吧！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

幾隻小貓的媽媽從小就在蕭仲宏家附近生活，家人長期以來保持「半放養」的方式持續照顧，貓媽媽也漸漸變得很親人，平常在家黏著人討摸撒嬌，到了外頭就會幫忙抓老鼠、捕蟲，替蕭仲宏一家減少了不少麻煩。

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未料這天只是房門忘記關，蕭仲宏回到房間卻看到幾隻幼貓像「天女散花」一樣，緊密分布在床墊的中心，讓他有點傻眼，「其實總共有6隻，後來想想，應該是貓媽媽覺得孩子睡這裡比較舒服，才趁我不在時，把孩子一個個叼到床上休息。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲貓媽媽在外生存多年。

蕭仲宏認為貓媽媽這樣的行徑，或許就是希望他「強制收編」，因此目前所有貓咪都在家裡，貓媽媽做完月子後則會帶去結紮。網友們看到幼貓們的超萌照片，忍不住留言，「強迫中獎的概念」、「全收編吧XD」、「哈哈有夠可愛的，開門應該傻眼」、「野貓媽媽：帶你們去認識一下新奴才」、「自己的孫子自己養」、「交給你處理，這意思你懂吧」、「恭喜當阿公」、「也太可愛了～貓媽媽一定對你很放心」。

＊《ETtoday寵物雲》提醒，放養並非最適合的飼養方式，路上快速奔馳的汽機車、不一定友善的陌生人、流浪狗、不乾淨的水源或飲食來源，甚至寄生蟲、傳染病，對貓咪而言都是潛在的危機，而牠們獵捕的天性也可能危害到原有生態。若貓咪喜歡外出蹓躂，建議飼主可以搭配外出籠、胸背帶牽繩，一起散步走走。

▲6隻小貓健康，現已在蕭仲宏家中。



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