12碗肉肉圍繞不給吃　柴「裝無辜→氣噗噗」爆發超傲嬌反擊

▲旺財被12碗飯菜圍繞，意外做出超好笑舉動。（圖／臉書粉專「求求陳池放過旺財」授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

台南市這隻即將13歲的柴犬「旺財」天性傲嬌又愛吃，飼主陳池常會想出奇葩怪招「測試」牠的反應。這天正好陳池生日，廣邀好友在家開起「火鍋趴」，一群人拿著碗團團圍住旺財，沒想到旺財面對這樣的場面，竟做出超傲嬌的反擊。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

旺財約在6歲時被送養，但牠個性孤傲又「只近女色」，不少男性領養人前來互動時常被嚇跑，「面試」過程歷經波折。後來陳池出現，凶狠的旺財卻能讓他牽著散步、摸頭都不會反抗，也讓幫忙送養的人相當驚訝。

請繼續往下閱讀...

▲旺財是隻將要13歲的老狗狗。

一人一狗相處了約6個年頭，旺財平常現實，誰有吃的就認誰當爹娘，不太討玩或給回應。若要形容和旺財之間的關係，陳池覺得不算是家人，更像是「大學室友」，「牠對男生冷漠無比，現在看已經不是親不親人的問題，而是牠對女生的興趣會多些。」

對上傲嬌的室友旺財，陳池每每想到整狗新招就會想嘗試，才會在生日廣邀好友，在家煮酸菜白肉鍋給牠考驗。只見大伙兒準備食材時，愛吃的旺財就已經興奮無比了，後來牠被盛滿菜的飯碗圍繞，不停地輪流對著人燦笑，想討東西吃。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲旺財發現沒東西吃，一臉傲嬌。

拍下旺財被美食圍繞的照片後，大伙兒分別坐回位置吃飯，旺財當下討吃失敗感到十分錯愕，卻依舊不放棄，還分別到人面前坐下等。但碗裡的東西多半是口味酸鹹、不宜給狗吃，旺財撒嬌一陣子後，意識到大家早已達成共識，沒有人會餵牠，隨即惱羞地跑去冰箱附近撒了一泡尿，也讓陳池哭笑不得。

陳池常想著千方百計「考驗」室友，每每PO出影片都會吸引大量留言，而旺財意識到被整，雖然會一臉傲嬌，卻不會反應過激，雙方互動模式非常特別。旺財被美食圍繞的照片獲得網友留言，「已截圖，並向動保處檢舉了」、「旺柴的50道陰影！」、「你們好壞哦！旺財癡癡的望著⋯」、「求求陳池放過旺財」、「旺財果然厲害，知道要盯著肉最多的那碗！」、「旺財無語問蒼天」。

▲陳池出門旅行，旺財待在鄰居家幾天卻一臉爽樣。

▼更多精彩內容。