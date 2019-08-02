1歲阿金抓周抓到「這台機器」緊咬不放　媽喜笑寄望：未來準備管錢

記者陳靜／綜合報導

從小就認定未來志向的汪星人有前途！網友陳品諭家中的黃金獵犬「Omi」日前過1歲生日，家人們為了幫牠慶祝，特地準備了盛大的抓周儀式，地上鋪滿了各種職業相關的圖片玩具給牠選擇，沒想到Omi一被放開後，毫不猶豫地朝著一台機器直奔，馬麻見狀後也不禁笑說，未來要給汪汪管錢了。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲阿金抓周抓到計算機。（圖／有點毛毛的／網友陳品諭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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影片中可以看到，家人特地精心準備了食物、麥克風、足球、鋼琴、計算機等各大職業相關物品，圍籠裡的Omi一看到就興奮笑得合不攏嘴，雙腳站起不斷觀望著自己的目標，直到家人一把門打開，牠馬上向著「計算機」直奔並且咬走，事後就連主人要取下，牠也說什麼都不願放開，看來是年紀輕輕就有了很堅定的夢想呢！

▲「人家是要用計算機幫馬麻算肉肉錢啦～」

馬麻在臉書社團「有點毛毛的」PO出影片並笑說，「Omi一歲生日快樂，抓周儀式居然抓到了『計算機』，看來未來準備要替媽咪管錢了是不是。」網友看了紛紛笑說，「Omi生日快樂」、「好棒，長大當會計師」、「以後賺錢養麻麻」、「花錢」、「幫妳帶財來著」、「Omi好帥～」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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