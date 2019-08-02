ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

浪貓天天來市場「打包肉肉」！他好奇騎車跟蹤：下次一定切大塊

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

記者林韋辰／採訪報導

幸福的貓咪遇到這麼好的老闆！在台南一處傳統市場有隻乖巧的乳牛色浪貓，天天到肉販Swamo Shen的豬肉攤前報到。以前的牠當場把肉吃光，但這幾個月，竟然不馬上吃完，反而默默將「肉肉打包」帶回家，這下讓肉販相當好奇，偷偷騎車跟蹤對方...並發現了暖心原因，直呼「下次幫你切大塊，讓你走夠本！」

▲浪貓天天來市場「打包肉肉」！他好奇騎車跟蹤：下次一定切大塊。（圖／網友Swamo Shen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲乳牛浪貓天天來市場，將豬肉打包帶回家。（圖／網友Swamo Shen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

請繼續往下閱讀...

肉販Swamo Shen餵養乳牛浪貓約兩年，「牠一直都在我這邊吃飽才離開，甚至在沒吃飽前，會一直在我旁邊撒嬌。」直到某一次，「我剛好準備騎車送貨，牠剛好過來，我就切了一塊肉給牠，果然又是叼走跑掉，我就跟在牠後面慢慢騎，看到牠轉近某個牆角細縫...發現牠帶回去餵幼貓。」

▲浪貓天天來市場「打包肉肉」！他好奇騎車跟蹤：下次一定切大塊。（圖／網友Swamo Shen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲乳牛浪貓個性乖巧安靜。

「跟蹤一次才發現，來回一趟至少120公尺遠！」肉販Swamo Shen心疼表示，以前餵牠都切小小塊、方便牠吃，後來發現牠走那麼遠才拿到肉，因此決定「以後都切大大塊」，「想讓牠多吃一點，幫牠做個月子」。

▲浪貓天天來市場「打包肉肉」！他好奇騎車跟蹤：下次一定切大塊。（圖／網友Swamo Shen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲除了上班時間餵肉肉，Swamo Shen放假時也會買肉泥、乾糧餵食貓咪，之後會再找時間帶牠們去結紮。

Swamo Shen說，「我餵牠1、2年有了，從牠對人很有戒心，到現在對我很親！而且牠很乖，不會亂吃，只有要拿給牠的肉肉才會吃。」同時Swamo Shen將餵食流浪貓的影片上傳到貓咪社團，網友看完紛紛大讚「佛心老闆，生意一定興隆」、「隻持好老闆」、「好人有好報」、「謝謝老闆讓他們一家人能吃飽活下來，好人有好報，祝福生意好！」不過也有網友擔憂表示，生肉可能有寄生蟲的問題，煮熟再吃比較好。

▲浪貓天天來市場「打包肉肉」！他好奇騎車跟蹤：下次一定切大塊。（圖／網友Swamo Shen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲附近也有一攤魚販也相當疼愛貓咪。

其它精彩影片：

關鍵字： 流浪貓市場豬肉

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

大白鵝vs.叫囂柴互看不順眼超火爆對嗆笑翻網根本合唱XD

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

每天很晚回家...衣服總留「愛的印記」！她PO暖片..

北港小黑遭機車拖行！腳掌爛掉「留一片血印」　網氣憤..

白柴「三層肥肉」炸出！爸爸手快撐不住...網流口水..

什麼蒙住我的眼！萌貓「蓋XXL眼罩」剪指甲　網笑爛..

一插電吸4隻！懶奴才靠「夜市神器」逗貓　網讚：可玩..

看奴才要出門！乳牛貓手掌壓大腿　「霸氣move撲倒..

「紅藍吸蜜鸚鵡」走私變新寵！住豪華公寓還偷吃鄰居食..

心疼浪浪被驅趕！住戶門口放飼料「給牠吃飽」　暖舉背..

蜂蜜引誘！廣原迷路小熊「移籠野放」等媽媽　林管處：..

影／怕90歲爺反對養貓...收編5年才帶回家　他一..

2汪早晨話匣子大開接力凹屋～ 立體音效爸崩潰：能..

晚餐當前！米克斯埋入「XXL把費」　狂嗑不理會馬麻..

阿母上班怕毛孩在家坐等一整天　監視器見「真相」：太..

萌貓卡棚頂下不來...暖保全神救援 化身「人肉雲梯..

大白鵝vs.叫囂柴互看不順眼超火爆對嗆笑翻網根本合..

等主人挑鞋...喵推車內練習游泳　萬人見牠「療癒掌..

萌到翻❤6歐告圍一圈爽喝奶！ 下秒全體「魔性轉圈..

白柴被爸抱「三層肥肉」炸出　網流口水：想拿醬油沾著..

寵物訓練師-跟著寵物訓練師上班！薩摩耶寶寶上課囉～

祐銘&麻吉貓-萌萌の新功能 原來撥貓咪的鬍鬚會這..

紅猴喜獲寶寶！「曲折三角戀」讓保育員傷腦筋：不知爸..

新莊浪犬遭撞傷口爛「上臂皮肉分離」　靠意志力撐到醫..

浪貓天天來市場「打包肉肉」！他好奇騎車跟蹤：下次一..

媽媽身邊的不是我！　一張圖看出「誰才是親生的」....

影／D27老奶奶再見…收容所「爆籠」腸子被咬出　1..

美瞳小黃ATT亂竄！拘留東寵爽嗑零食4HR　罵主人..

醉漢攀高高騎長頸鹿被甩出　兩度「屁股開花」急逃離

還不想進去！汪躺門外賴皮裝傻...大魔王一個眼神秒..

聽到「洗澡好不好」秒變臉　臭臉汪激動破音「厚～」甩..

出門了！汪過障礙賽跑　秒變「巨無霸牛蛙」騰空蹦入車

快訊／內湖民宅火警！鄰居聽到「碰碰兩聲」：以為有人..

1張「龜速照」罰3000　駕駛：「就是見警察才減速..

7場環保電影起跑　桃園市圖邀全民響應氣候變遷

北韓一周3射「南韓急召開部長會議」　青瓦台：可能是..

王金平拒當副手高喊參選到底　韓國瑜拋「3心」喊話黨..

Eason代班接下主持棒！對KID直嗆：「我終於等..

姜丹尼爾9／13登台見面會！　最貴6200元「搶票..

中職／李茲對決包林傑　運彩看好桃猿勝富邦

獨／柯文哲前發言人廖泰翔　投入蔡英文競選總部

Mina休養1月「突赴韓原因」曝光！　TWICE得..

寵物動物熱門新聞

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動..

萌汪遭棄養...4個月後變氣質..

喵尿尿都同個形狀　中途媽看懂暖..

骷髏汪被領養5年後全身幸福肥❤

怕狗太焦慮　她見監視器真相傻眼

2汪遭罰面壁　貴賓幫把風一起罰

主人遠嫁日本苦存24萬帶6貓移..

貓洗澡狂問然後咧？媽被問到崩潰

狗跳上車無法養　回家劇情神展開

我們在等人！2汪趴門口回眸一笑

5汪鐵門縫逼視「狗頭鍘趴一排」

看到嬰兒黏過來...汪保姆秒閃..

推車停餐廳2小時「長出瀏海貓」

浪貓送收容所　3天後牠來家裡堵..

讀者迴響

熱門新聞

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動..

萌汪遭棄養...4個月後變氣質..

喵尿尿都同個形狀　中途媽看懂暖..

骷髏汪被領養5年後全身幸福肥❤

怕狗太焦慮　她見監視器真相傻眼

2汪遭罰面壁　貴賓幫把風一起罰

主人遠嫁日本苦存24萬帶6貓移..

貓洗澡狂問然後咧？媽被問到崩潰

狗跳上車無法養　回家劇情神展開

我們在等人！2汪趴門口回眸一笑

5汪鐵門縫逼視「狗頭鍘趴一排」

看到嬰兒黏過來...汪保姆秒閃..

推車停餐廳2小時「長出瀏海貓」

浪貓送收容所　3天後牠來家裡堵..

2歲妹夜躺石地　陪喵曬肚看星星

最新影片

更多

2汪早晨話匣子大開接力凹屋～ 立體音效爸崩潰：能讓我睡嗎？

晚餐當前！米克斯埋入「XXL把費」　狂嗑不理會馬麻...網：吃到飽才爽

阿母上班怕毛孩在家坐等一整天　監視器見「真相」：太看得起自己

萌貓卡棚頂下不來...暖保全神救援 化身「人肉雲梯」讓牠成功逃生！

大白鵝vs.叫囂柴互看不順眼超火爆對嗆笑翻網根本合唱XD

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面