浪貓天天來市場「打包肉肉」！他好奇騎車跟蹤：下次一定切大塊

記者林韋辰／採訪報導

幸福的貓咪遇到這麼好的老闆！在台南一處傳統市場有隻乖巧的乳牛色浪貓，天天到肉販Swamo Shen的豬肉攤前報到。以前的牠當場把肉吃光，但這幾個月，竟然不馬上吃完，反而默默將「肉肉打包」帶回家，這下讓肉販相當好奇，偷偷騎車跟蹤對方...並發現了暖心原因，直呼「下次幫你切大塊，讓你走夠本！」

▲乳牛浪貓天天來市場，將豬肉打包帶回家。（圖／網友Swamo Shen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



請繼續往下閱讀...

肉販Swamo Shen餵養乳牛浪貓約兩年，「牠一直都在我這邊吃飽才離開，甚至在沒吃飽前，會一直在我旁邊撒嬌。」直到某一次，「我剛好準備騎車送貨，牠剛好過來，我就切了一塊肉給牠，果然又是叼走跑掉，我就跟在牠後面慢慢騎，看到牠轉近某個牆角細縫...發現牠帶回去餵幼貓。」

▲乳牛浪貓個性乖巧安靜。



「跟蹤一次才發現，來回一趟至少120公尺遠！」肉販Swamo Shen心疼表示，以前餵牠都切小小塊、方便牠吃，後來發現牠走那麼遠才拿到肉，因此決定「以後都切大大塊」，「想讓牠多吃一點，幫牠做個月子」。

▲除了上班時間餵肉肉，Swamo Shen放假時也會買肉泥、乾糧餵食貓咪，之後會再找時間帶牠們去結紮。

Swamo Shen說，「我餵牠1、2年有了，從牠對人很有戒心，到現在對我很親！而且牠很乖，不會亂吃，只有要拿給牠的肉肉才會吃。」同時Swamo Shen將餵食流浪貓的影片上傳到貓咪社團，網友看完紛紛大讚「佛心老闆，生意一定興隆」、「隻持好老闆」、「好人有好報」、「謝謝老闆讓他們一家人能吃飽活下來，好人有好報，祝福生意好！」不過也有網友擔憂表示，生肉可能有寄生蟲的問題，煮熟再吃比較好。

▲附近也有一攤魚販也相當疼愛貓咪。



其它精彩影片：