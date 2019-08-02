毛孩放暑假！來東寵義診享「法式大雞腿」　還有多重美容優惠

▲帶毛孩來義診可享多種優惠。（圖／東森寵物雲ATT大直店提供）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

炎炎夏日到了！毛孩在艷陽下外出踏青，容易引發「熱衰竭」，不多加注意可能會造成不可挽回的悲劇。毛爸毛媽們如何因應此況，做出有效防範呢？東寵北投店和ATT大直店分別在本周六日（8/3、8/4）舉辦健檢活動，歡迎雲友們帶毛孩來健檢時，一同詢問消暑祕方。

一般犬貓熱衰竭時，常會全身軟癱、無力，更伴隨著異常喘氣、流口水、嘔吐等症狀，若是不加以理會的話，毛孩中暑嚴重則會導致失禁、黏膜出血、器官衰竭，甚至死亡的悲劇。相較於犬貓，寵物鼠和兔子天生體溫高，基礎代謝率較快，更不耐熱，一旦發生熱衰竭，可能連症狀都來不及觀察到即失去性命，為防範這樣的狀況發生，毛爸毛媽們更應時時刻刻掌握消暑方法。

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▲毛孩消暑祕方，點圖可放大。（圖／資深獸醫師陳正倫醫師提供）

資深獸醫師陳正倫醫師表示，確保充足喝水量是防範毛孩中暑最重要的環節，多喝水有利於毛孩出汗，增加體溫的調節。狗狗每公斤體重需喝50至70cc；貓咪每公斤體重則需喝40至60cc的水才充分，寵物鼠、兔給水更要充足，建議平常可吃水果補充水分，籠子也應放置在陰涼通風處。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

但毛孩不愛喝水怎麼辦？狗狗可以在水裡加點蜂蜜，或熬煮大骨湯讓牠喝；而貓咪喜歡流動的水，若有特殊氣味會更「捧場」，飼主不妨在水碗裡放置假魚，引發主子好奇心，增加喝水機會。而現在坊間有很多可讓水流動、紀錄喝水量的水盆、智能水碗，都能讓毛爸毛媽更輕易掌握毛孩飲水狀況。

▲夏日有搭配洗澡優惠，讓毛孩舒服一夏！（圖／東森寵物雲ATT大直店提供）

北投店和大直店深知夏天時，毛孩也要定期健檢的重要性，分別舉辦義診活動，讓飼主們能解開毛孩的疑難雜症。北投店在8月3日當天開出優惠，購買保健品、藥品、用品、飼料的客人都可享「9折優惠」；而8月4日舉辦健檢活動的大直店除了推出保健品「8折優惠」，參加健檢活動另外可免費獲得數量有限的「法式雞腿」。

▲來大直店健診的毛孩可帶法式雞腿回家，數量有限。（圖／東森寵物雲ATT大直店提供）

北投店現在平日飼料任選2包享9折、ciao肉泥任選10包599元、多款肉乾3包399元，若是舊客拉新客來店包月美容，雙方皆可享8折優惠！活動期間到10月底，想要搶便宜、搶好康的雲友們千萬別錯過囉！

大直店為因應檔期，也提出豪華的「美容優惠」，在7月1日至9月30日期間，新客體驗美容可享免費SPA體驗乙次，而包月洗4次送美容或SPA服務（二擇一）另含接送；包第二個月享8折（60天內使用完畢），另外也推出YSS品牌犬貓商品全系列8折優惠。

漫長酷暑下，寵物雲全分店也推出共同優惠，不僅指定犬貓飼料全面79折，各店也多新增了因應季節的濾水機、外出提籠等商品，讓毛爸毛媽們在選購適合毛孩的用品時，能夠有多重選擇！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲▼北投店多種保健品、用品可享9折優惠。（圖／東森寵物雲北投店提供）





▲全分店優惠，點圖可放大。（圖／東森寵物雲商店提供）

【東森寵物雲北投店寵物商店資訊】

電話：02-2891-2103

地址：台北市北投區中和街317號

營業時間：11:00~22:00

(1)8月3日下午1點至7點義診，當天購買保健品、藥品、用品、飼料的客人都可享「9折優惠」

(2)平日飼料任選2包享9折、ciao肉泥任選10包599元、多款肉乾3包399元（活動至十月底）

(3)舊客拉新客來店包月美容，雙方皆可享8折優惠！（活動至十月底）

【東森寵物雲ATT大直店寵物商店資訊】

電話：02-7701-7880

地址：台北市中山區敬業三路123號

營業時間：11:00~22:00

(1)8月4日下午1點至7點義診，當天購買保健品享「8折優惠」，參加健檢活動另可獲得數量有限的「法式雞腿」

(2)YSS品牌犬貓商品全系列8折優惠。

(3)新客體驗美容可享「SPA體驗乙次」，而包月洗4次送美容或SPA服務（二擇一）另含接送；包第二個月享8折優惠（60天內使用完畢）

東森寵物雲巡迴健檢活動

【8月份義診時間】

第一場

時間：2019/08/03（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲北投店（台北市北投區中和街317號）

第二場

時間：2019/08/04（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲ATT概念館大直店（台北市中山區敬業三路123號）

第三場

時間：2019/08/10（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲三重三和店（新北市三重區三和路2段164號）

第四場

時間：2019/08/11（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲新莊店（新北市新莊區中正路2號）

第五場

時間：2019/08/17（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲頭份店（苗栗縣頭份市中華路1307號）

第六場

時間：2019/08/18（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲竹南店（苗栗縣竹南鎮延平路166號）

第七場

時間：2019/08/31（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲高雄岡山店（高雄市岡山區岡山路101號1樓）

【9月份義診時間】

第一場

時間：2019/09/07（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲湖口店（新竹縣湖口鄉中山路二段212號）

第二場

時間：2019/09/08（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲竹北中正東店（新竹縣竹北市中正東路140之2號）

第三場

時間：2019/09/21（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲永和得和店（新北市永和區得和路409號）

第四場

時間：2019/09/22（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲板橋店（新北市板橋區四川路一段136號）

第五場

時間：2019/09/28（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲竹東店（新竹縣竹東鎮長春路三段224號）

第六場

時間：2019/09/29（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲新豐店（新竹縣新豐鄉新興路56號）

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