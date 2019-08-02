桌腳被啃成「女王頭」　媽偷移動轉向...嘴癢柴卻堅持咬同支

記者陳靜／綜合報導

原來是個隱藏的雕刻家啊！網友Vivien Hsu家中有隻調皮的阿柴「Doffee」，從前的牠每天都抱著家裡餐桌的桌腳狂啃，媽媽見狀後，深怕桌腳因為負荷不了而斷掉，因此偷偷地趁牠不注意時把餐桌轉向，沒想到Doffee卻仍然堅持要咬同一支，意外讓家裡多了一項如「女王頭」的藝術品。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲家裡也快要有女王頭了。（圖／有點毛毛的／網友Vivien Hsu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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馬麻Vivien Hsu無奈表示，Doffee從小因為長牙磨牙的關係，啃遍了家裡的木製傢俱，雖然家人買了許多潔牙骨、玩具、零食等等，但牠還是堅持把家裡的東西咬得光禿禿，就算主人多次勸阻教育，Doffee還是講不聽，所幸後來買了史迪克木頭與天然苦水，毛孩才漸漸改善，沒想到時隔多日後，這天又被媽媽目擊嘴癢現場。

▲就算媽媽把桌子轉向，牠還是堅持只咬同一支。

影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了紛紛留言表示，「這一定會被我扁。」、「這......好吃嗎？XD」、「要不要來點配菜？」、「配辣椒啊XD」、「藝術品」、「這張桌子就送他吧～他啃的很開心也」、「苦瓜挖空套上去好了」、「沒去檢查看看？可能是二哈」、「他上輩子可能是木工師傅吧」、「桌腳的味道最對味」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲看來木頭的吸引力比玩具大很多。

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