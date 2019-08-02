紅猴喜獲寶寶！「曲折三角戀」讓保育員傷腦筋：不知爸爸是誰

▲紅猴媽媽「星儒」對孩子毫無保留的母愛，讓保育員深受感動。（圖／臺北市立動物園提供，下同）



記者林韋辰／綜合報導

臺北市動物園傳來好消息啦！去年9月由新加坡動物園(Singapore Zoological Gardens)透過動物交換來台灣定居的紅猴「星儒」，加入動物園不到1年的時間，順利生下小紅猴「儒安」。新手媽媽星儒將寶貝照顧的無微不至，只是尷尬的是...小猴親生爸爸是個大問號，讓保育員傷透腦筋。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

生活於動物園裡的動物們，在族群管理與永續經營的理念下，幾乎都是透過保育員的「媒妁之言」找到另一半，即便如此，牠們還是有權利選擇喜歡或不喜歡。像是去年由新加坡動物園交換引入的雌性紅猴「星儒」，在完成檢疫後，保育員便安排她加入原本由一對兄弟及一位年邁阿姨所組成的家庭。

▲紅猴弟弟男道是家族中較強勢個體。



動物園笑說，弟弟「男道」身形魁武，是家族中較強勢個體，面對新來的成員老愛擺出一副高高在上、興趣缺缺的姿態，對阿姨卻比較維護。哥哥「男晤」雖然對「星儒」很感興趣，但每次約會想要親近時，弟弟就會無端冒出來搞破壞，頗有棒打鴛鴦的意味！

這「兩男1女」紅猴間曖昧不清的三角情緣，日復一日的上演，當旁人以為戀情無望時，保育員卻發現「星儒」懷孕了，可惜在這之前都沒有觀察到交配的行為，因此無法輕易斷定兄弟之間，到底誰才是孩子真正的爸爸。

▲紅猴哥哥男晤。



園方提到，兩位准爸爸「候選人」，對於新生命的加入，似乎並沒有太驚訝的反應，兄弟倆不僅會輪流湊上前去看看新生兒的狀況，有時還會伸手疼愛地摸摸小寶寶的頭。「星儒」也沒有特別排斥「男道」或「男晤」靠近，只是這「一家4口」和樂融融的發展，卻讓企圖由行為觀察推測「生父」是誰的保育員，更加困惑，但也只能等待後續遺傳分析，來鑑定並確認親子關係了。

▲究竟儒安的爸爸是誰呢？



保育員為寶寶命名為「儒安」，祝福他平安健康長大。第一次當媽媽的「星儒」母性很強，將小嬰兒照顧得無微不至，例如以往遇上下大雨也不在意的她，自從寶寶出生後，即使飄著毛毛細雨，她也會趕緊找地方躲雨，寶寶身上如果沾到雨絲，她也會仔細的將孩子全身舔舐乾淨，毫無保留的母愛讓保育員深受感動。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲紅猴的三角愛情故事曲折離奇，讓保育員傷透腦筋。

更多精采影片：