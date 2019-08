愛犬凌晨2點狂吠驚醒全家！　開門發現小可憐被套頭悲鳴求救

▲小浪貓的頭被塑膠袋套住,在一戶人家門口徘徊。(圖/翻攝自The Dodo,下同)



記者闕雁琳/綜合報導

狗狗的舉動救下一個無辜的小生命。國外有戶人家日前發現,愛犬麥斯(Max)在某一天凌晨2點突然不斷吠叫把家人一一叫醒。正當大家滿臉疑惑走到門口,才發現原來有一隻小流浪貓被塑膠袋套住頭,站在庭院外面發出悲鳴聲。

▲狗狗半夜把家人叫醒,走到門口抓門。



飼主落蘭妮(Laylany)在上周五的凌晨,突然聽見麥斯反常的在客廳大叫,並且一直在抓門想出去,「我們意識到有些不對勁,全家人都醒來,沿著狗狗的腳步走出去」,當他們打開門,看到一隻流浪小貓頭被套住,看不見前方在門邊亂撞,差點面臨窒息的危機,落蘭妮的父親趕緊幫牠把袋子移開。

▲▼屋主發現受困的貓咪,幫牠取下塑膠袋。



「如果不是麥斯的吠叫,我們不會發現這隻受困的小貓需要幫助,牠是英雄。」落蘭妮將視頻分享出來之後許多網友紛紛稱讚,麥斯是個暖心的孩子,「還好有發現這隻可憐的小貓」、「看監視器好緊張,很怕牠會窒息」、「狗狗超棒的啦」、「謝謝你們幫忙」。

