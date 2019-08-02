愛犬凌晨2點狂吠驚醒全家！　開門發現小可憐被套頭悲鳴求救

▲小浪貓的頭被塑膠袋套住，在一戶人家門口徘徊。（圖／翻攝自The Dodo，下同）



記者闕雁琳／綜合報導

狗狗的舉動救下一個無辜的小生命。國外有戶人家日前發現，愛犬麥斯(Max)在某一天凌晨2點突然不斷吠叫把家人一一叫醒。正當大家滿臉疑惑走到門口，才發現原來有一隻小流浪貓被塑膠袋套住頭，站在庭院外面發出悲鳴聲。

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▲狗狗半夜把家人叫醒，走到門口抓門。



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飼主落蘭妮(Laylany)在上周五的凌晨，突然聽見麥斯反常的在客廳大叫，並且一直在抓門想出去，「我們意識到有些不對勁，全家人都醒來，沿著狗狗的腳步走出去」，當他們打開門，看到一隻流浪小貓頭被套住，看不見前方在門邊亂撞，差點面臨窒息的危機，落蘭妮的父親趕緊幫牠把袋子移開。

▲▼屋主發現受困的貓咪，幫牠取下塑膠袋。



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「如果不是麥斯的吠叫，我們不會發現這隻受困的小貓需要幫助，牠是英雄。」落蘭妮將視頻分享出來之後許多網友紛紛稱讚，麥斯是個暖心的孩子，「還好有發現這隻可憐的小貓」、「看監視器好緊張，很怕牠會窒息」、「狗狗超棒的啦」、「謝謝你們幫忙」。

Last night around 2am my dog would not stop barking, so we got up to see what he was barking at & it was because there was a poor cat being suffocated by a bag of chips someone left on the street my dad ended up removing the bag. pic.twitter.com/PEOtJDQAcc — ???? (@Evocative_) 2019年7月26日

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