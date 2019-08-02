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媽媽身邊的不是我！　一張圖看出「誰才是親生的」...小主人被晾旁邊

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▲小孩出生，失寵的卻不是毛孩。（圖／網友Leti HO授權提供）

▲小孩出生，失寵的卻不是毛孩。（圖／網友Leti HO授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

誰說有了小孩以後，失寵的一定是毛孩？台中網友Leti HO的姐姐家中有隻愛撒嬌的虎斑貓「胖東」，牠總是喜歡窩在馬麻身邊討抱抱，不久前，媽媽懷孕生了小孩，原以為毛孩可能會因此被冷落，沒想到家人這天卻拍到真實的「案發現場」，原來真正失寵的不是主子，而是出生沒多久的小主人。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲小孩出生，失寵的卻不是毛孩。（圖／網友Leti HO授權提供）

請繼續往下閱讀...

▲「這年頭保母不好當。」

這張照片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友看了全笑噴表示，「其實小孩才是外面抱回來的吧」、「哪個是路邊撿來的很明顯XD」、「誰說有小孩就不能養貓咪，你看這是不是很美好的畫面」、「嬰：我才是從浪浪之家領養登記來的吧？」、「長大不能去公園玩沙只能在家鏟貓砂」、「拍照的會被送養XD」、「正所謂...先來後到」、「貓果然開始統治世界了」、「小孩是撿的，貓是親生的」。

▲小孩出生，失寵的卻不是毛孩。（圖／網友Leti HO授權提供）

▲「我的笑不是笑，我真的是親生的嗎？」

▲小孩出生，失寵的卻不是毛孩。（圖／網友Leti HO授權提供）

▲已經占了媽媽的懷裡，現在連娃娃車也要搶！

其實飼主家裡一共養了12隻貓與1隻狗，不過讓人驚訝的是，牠們在2個小寶寶剛出生抱回家時，都沒有任何太大的反應，似乎不覺得他是「不同生物」，每天都一如往常地和爸媽撒嬌，看到家人照顧孩子時，也不會任意爭寵吃醋，且在媽媽懷孕的時候，牠們也只是偶爾好奇地輪流聞聞肚子而已。

▲小孩出生，失寵的卻不是毛孩。（圖／網友Leti HO授權提供）

▲家裡近期2個小孩一出生就有13個哥哥姐姐疼愛。

▲小孩出生，失寵的卻不是毛孩。（圖／網友Leti HO授權提供）

▲喵：好了沒？該換我了吧。

雖然喵喵們表現淡定，不過，從日常的舉止看來，都可以發現牠們其實很喜歡小朋友，只要大人不在的時候，主子們就會默默地跑到寶寶身邊陪伴著，胖東還會貼心地坐在床邊守護，就像是怕弟弟妹妹掉下去一樣；而另一隻橘貓「毛毛」甚至還會在小孩哭鬧時，第一時間趕到他們身邊，並且舔舔小主人的頭當作安慰，超暖心的畫面讓家人都融化了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲小孩出生，失寵的卻不是毛孩。（圖／網友Leti HO授權提供）

▲胖東總是會坐在寶寶床邊幫忙照顧。

▲小孩出生，失寵的卻不是毛孩。（圖／網友Leti HO授權提供）

▲小孩哭鬧的時候，毛毛一定會馬上趕來查看。

▲小孩出生，失寵的卻不是毛孩。（圖／網友Leti HO授權提供）

▲只不過是喝個奶，也要有左右護法啊XD

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關鍵字： 喵喵毛孩小孩小主人親生

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