準備睡覺！媽用肉乾召喚　慘被4隻「光速暴走喵」床咚

實習記者曾珮瑄／採訪報導

此乃喵式忍法！台中市的Miu媽這天準備回房睡覺，她拿著「乾乾鈴鐺」輕輕一搖，門外突然竄出了4隻主子加速奔馳，她拿著肉乾卻突然被撞倒在床，錄下的畫面瞬間變得既混亂又搞笑。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

4個主子分別為白灰貓「森森」、白橘貓「MiuMiu」、全黑貓「黑黑」，還有隻黑白相間的中途貓「萊拉」，都是收容所的浪浪或撿到的幼貓。平常家裡有將近10隻主子在家裡自由活動，每晚到了睡覺時間Miu媽都會搖動零食召喚，只是這次主子們實在太激動，一次衝上來才會被撞飛。

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▲貓咪們聽見乾乾聲，瘋狂奔馳。（圖／飼主Miu媽授權提供，下同）

只見影片中，Miu媽搖著肉乾，不到5秒就引來主子爭相奔馳，在光滑的地板上老練地加速甩尾，似乎怕自己慢人一步，全部衝上時力道太大，讓Miu媽猝不及防被撞飛，「當下根本不知道是哪個孩子撞倒我的，不過其中跑最快的通常是森森跟MiuMiu，尤其森森每到固定時間就會在我房門外等。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

主子們聽見乾乾聲光速奔馳，影片引來網友留言，「有人快滑壘了」、「看來是第一人稱撲擊視角」、「這暴衝的速度太可愛了XD」、「百米選手過彎大概就是這感覺」、「這撞擊力⋯樓主的五官都還在原位嗎XD」、「笑到發抖」、「重大車禍現場」、「每個都身懷輕功呢」、「前面兩個還超車推擠XD」、「屍速列車家貓版？」、「用生命在吃飯」。

▲▼4隻暴走喵各個身懷輕功。

▲MiuMiu先前全身黴菌、身體不好，經過照養後也是美喵一隻。

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