巴哥抬腿尿尿！噴射10秒胸口全濕　網友看3秒笑瘋：抬錯腳了

▲巴哥犬堅持舉手尿尿。（圖／翻攝自Pretty 52臉書）

記者闕雁琳／綜合報導

公狗抬腿做記號不稀奇，但舉手尿尿的還是第一次看到。國外一名飼主家的巴哥犬有個特別的習慣，這天牠跟主人一起出門散步，途中突然想抬腿尿尿，走到靠近草叢的地方解放。好笑的是，這孩子舉起前腳噴射10秒，把胸口都尿濕了，讓網友看3秒後笑翻直呼，「你抬錯腳了吧！」

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該名飼主分享影片並寫道「我的狗在尿尿的時候抬錯腳...」只見狗狗傻傻的在原地舉起手，接著放鬆的尿了一大攤，但由於身體歪一邊，大部分的尿液都沾在胸口和右前腳，但牠似乎不知道發生什麼事，露出無辜的表情彷彿在說，「好舒服啊～」獵奇的姿勢全部都被一旁的飼主錄下來，畫面有夠好笑。

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影片被分享到臉書粉專「Pretty 52」之後，許多網友紛紛在留言處笑說，「也太奇葩了哈哈哈哈」、「這是在握手？好奇怪的抬腿方式」、「牠是怕噴到這隻手啦，所以是舉起了正確的那一隻手」、「巴哥就是帶給人快樂的品種」、「這隻當機了，請看使用手冊，重新啟動狗狗」、「至少牠有一隻腳沒被尿到XD」。

Dog Lifts The Wrong Leg While Weeing 'My dog lifts the wrong leg when he wees' 由 Pretty 52 發佈於 2019年7月17日 星期三

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