喵躺媽咪美腿　睡一半「和空氣喇舌」...她傻眼：是夢到什麼

記者陳靜／採訪報導

你是不是做了什麼不該做的夢！網友藍赫晴家中有隻可愛的虎斑貓「錢錢」，這天牠乖乖地躺在媽咪大腿上香甜入睡，沒想到睡著睡著，牠卻突然沒來由地對著空氣做出「喇舌」動作，舌頭不斷像蛇一樣吐出，讓媽媽看了超傻眼直呼，「是夢到在舔罐罐還是......。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲錢錢邊睡邊和空氣喇舌。（圖／網友藍赫晴授權提供，下同）

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馬麻藍赫晴笑說，古靈精怪的錢錢睡覺時總是會做出各種奇怪的姿勢和動作，但這是第一次看到牠對著空中吐舌，就像是在喝水一樣，於是她趕緊拿起手機錄下。其實錢錢是個又懶又貪吃的毛孩，只有餓的時候才願意和媽咪撒嬌，甚至還會為了討飯吃而「和主人握手」，超呆萌的模樣讓媽媽笑歪。

▲▼真的是出頭很多的喵星人XD

▲竟然為了吃而出賣自己的靈魂！

影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友看了紛紛笑噴表示，「是舔罐罐沒錯，而且還不只一罐」、「很會舔」、「這個是在舔肉泥」、「在碎念主人？」、「牠夢到，我是蛇我是蛇」、「夢到甚麼好吃的嗎？」、「夢到跟你喇舌」，不過也有網友歪樓表示，「只有我注意腿嗎？？」、「躺在妞兒的腿上睡覺真是太幸福了啦」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲這篇文絕對不能被錢錢看到啊！

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