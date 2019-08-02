天兵家長問 「壽山動物園有恐龍嗎？」　他神回覆千人笑瘋：是國寶

▲有網友搜尋壽山動物園的資料，意外發現超爆笑的問題。（圖／翻攝自高雄市壽山動物園官網，下同）



記者闕雁琳／綜合報導

一語驚醒夢中人！日前一名網友分享一段爆笑的生活插曲，這天他心血來潮搜尋了高雄壽山的動物園，偶然間看到有位天兵家長在底下詢問，「裡面有養恐龍嗎？」事後得到網友神回覆，讓近千人笑瘋直呼，「是國寶啊！」

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▲有天兵家長留言詢問動物園有沒有養恐龍。（圖／翻攝自爆料公社）

該名網友在「爆笑公社」貼出自己的搜尋紀錄，只見上面大大的寫著高雄市壽山動物園的簡解，以及營業時間，在問與答竟然有位家長問道，「裡面有養恐龍嗎？小孩子再問」，超越常理的邏輯讓不少人看傻眼。沒想到一名神人卻在底下留言，「要看恐龍可以去法院看看」爆笑的神回覆被讚爆。

▲▼壽山動物園飼養許多動物。



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事後貼文被轉分享到「爆料公社」，許多網友看完紛紛留言笑說，「這是來反串的吧！」、「恐龍不一定要去法院看，有時照鏡子就會看到了」、「恐龍是台灣特產，當然有啊」、「就算世界上的恐龍都滅種了，只有台灣的恐龍會源源不絕的活著」、「有恐龍會到那裡走動，還帶著熊孩子，看不看得到要看運氣」、「其實很多新聞畫面就會出現了」、「恐龍跑去拍電影了，沒時間展示」。

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高雄市壽山動物園最早於民國67年7月1日成立於壽山西麓西子灣，名為「西子灣動物園」， 隸屬高雄市政府工務局所轄之「高雄市西子灣風景特定區管理所」， 民國68年7月隨高雄市西子灣風景特定區管理所改隸於市政府建設局公園管理處，裡面包含許多草食、肉食、雜食、禽鳥、兩棲、爬蟲、靈長等動物，成為當地民眾假日的好去處。

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