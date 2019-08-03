ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

鬆獅阿肥毀損國幣！　被罵秒躲起來...肉肉身材「偷看超明顯」

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

記者陳靜／綜合報導

這種狀況不抱緊處理怎麼行！鬆獅犬「阿肥」這天趁家人不注意時，偷偷把百元鈔票拿去當玩具玩，沒想到一時過於暴力，不小心把錢咬破了，馬麻發現後，立刻把殘骸擺到毛孩面前質問牠，阿肥心虛地把頭藏到桌子後方，還會不時地偷偷回頭觀察主人反應，以為沒人發現，殊不知牠的肉肉一動起來就超明顯呀！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲鬆獅阿肥咬破錢心虛躲起來還偷看。（圖／有點毛毛的／臉書粉專「我是鬆獅阿肥」提供）

▲「馬麻人家知道錯惹......」（圖／有點毛毛的／臉書粉專「我是鬆獅阿肥」提供，下同）

請繼續往下閱讀...

臉書粉專「我是鬆獅阿肥」在社團「有點毛毛的」PO出影片並笑說，「喂～警察局嗎？這裡有壞小孩損壞國幣。」影片中的阿肥一看到自己的傑作後，心虛地趴到桌子後方，似乎想要逃避現實，但是牠卻忍不住回頭偷看馬麻的反應，動作幅度超大卻又怕被發現的模樣萌翻了！

▲鬆獅阿肥咬破錢心虛躲起來還偷看。（圖／有點毛毛的／臉書粉專「我是鬆獅阿肥」提供）

▲阿肥心虛躲起來還偷看XD

網友看了阿肥的萌樣後紛紛笑壞表示，「阿肥快躲起來，眼不見為淨，麻麻看不到我」、「阿公的私房錢都被肥姊挖出來了」、「壞壞，阿肥零食扣除」、「還好不是藍色那張」、「阿肥妳糟糕了」、「抱緊處理沒」、「牠要是知道錢可以買肉肉的話，一定很後悔的啊！」、「啊哈哈一直偷看」、「牠知道錯了，無臉見人就原諒牠吧」、「麻麻阿肥下次不敢了」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▼更多精采影音

關鍵字： 鬆獅犬阿肥鈔票國幣身材

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

姐靠身上睡著阿金「不敢動」　度估仍保持姿勢網讚：超暖！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

媽媽身邊的不是我！　一張圖看出「誰才是親生的」....

鬼門才剛開...家裡櫃子自己詭動！　她打開一看「超..

1歲阿金抓周抓到「這台機器」緊咬不放　媽喜笑寄望：..

桌腳被啃成「女王頭」　媽偷移動轉向...嘴癢柴卻堅..

喵躺媽咪美腿　睡一半「和空氣喇舌」...她傻眼：是..

影／怕90歲爺反對養貓...收編5年才帶回家　他一..

外面狂風暴雨！　店家「抱浪浪進門躲雨」還幫擦乾....

浪喵入侵地盤　主子魔性咒語「吼啦勒勒勒」嚇阻.....

怎麼專心開車啦！　副駕汪深情望爸「嘴邊肉掉在他手上..

狐獴也愛看海賊王？　牠穩坐電視機前「看到歪頭」背影..

1歲阿金抓周緊咬「這台機器」　媽喜笑寄望：未來準備..

食物爭奪戰！爪子霸氣壓制＋阻擋　貪吃貓「抱碗護食」..

家裡沒人「恐怖櫃子」莫名開關 超毛畫面大逆轉.....

準備睡覺！媽用肉乾神力召喚...慘遭4隻「光速暴走..

賴皮汪裝死躺地不想進去！　大魔王一個眼神秒起身進籠

雜技喵皇頭頂辣醬...39秒不掉落　眼神死瞪奴才：..

床上驚見會打呼的「巨大奇異果」品質經認證...網笑..

驚見綠蠵龜「慘卡岩縫中」殘喘 情侶30分鐘猛力狂推..

2汪早晨話匣子大開接力凹屋～ 立體音效爸崩潰：能..

晚餐當前！米克斯埋入「XXL把費」　狂嗑不理會馬麻..

餵寶寶喝奶忘記頂樓柴柴！高溫曝曬1整天　新手媽挨罰..

韓女團魅力太強大！狐獴背挺直看電視　歪頭張大眼秒變..

鬆獅阿肥毀損國幣！　被罵秒躲起來...肉肉身材「偷..

遭大白鵝挑釁超不爽！　酒嗓柴怒炸「燒聲回嗆」像被虐..

有心事要說！阿母睡醒驚見「無臉狗頭」逼視：7月半不..

人多我怕怕！阿金要爸拔抱加碼「深情對望」　媽傻眼：..

小黃大叫一聲！印度暴雨驚見「鱷魚街上漂」　咬狗屁股..

浪浪遭撞多處骨折！動保處獸醫緊急動手術　30天後奇..

一群野狗「高鐵速度」朝她暴衝　她死命狂催油門逃跑：..

天兵家長問 「壽山動物園有恐龍嗎？」　他神回覆千人..

172航班取消！英國希斯洛機場下周「這2天」大罷工..

小禎七夕情人節曝幾個單身一起過！求桃花招戀情？秒回..

搶拍「大稻埕煙火秀」！民眾7點就來卡位、這兩攤最多..

出門記得帶傘！高屏等7縣市大雨特報來了　防雷擊、強..

陸客團也要砍！ 姚大光：觀光產業變祭品，經濟損失上..

詹皇求勝欲不如前？　前騎士總管出面澄清只是擔心

他因性侵11歲小妹入獄　服刑6年遭室友私刑「頭壓馬..

「旺角再遊行」登場！估10萬人參與　部分店家提早打..

韓國瑜批蔡英文做得一塌糊塗　鄭文燦：廟宇祈福希望國..

彰化即將進入交通黑暗期　中央路橋6日施工請改道通行

寵物動物熱門新聞

房門忘關！5隻「天女散花」翻肚..

2汪遭罰面壁　貴賓幫把風一起罰

野狗暴衝來　她狂催油門：跟你們..

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動..

萌汪遭棄養...4個月後變氣質..

貓來市場打包肉　他騎車跟蹤暖哭

一張圖看「誰是親生」他被晾旁邊

媽媽！雪橇犬半路熊抱女生亂認親

浪浪拖腫瘤等死　1年後奇蹟發生

主人遠嫁日本苦存24萬帶6貓移..

5汪鐵門縫逼視「狗頭鍘趴一排」

摸鄰居狗！回家被狗牌吸塵器臨檢

昏倒小鳥醒來變憤怒鳥　男崩潰棄..

超萌訪客入鏡婚紗照　10秒後…..

讀者迴響

熱門新聞

房門忘關！5隻「天女散花」翻肚..

2汪遭罰面壁　貴賓幫把風一起罰

野狗暴衝來　她狂催油門：跟你們..

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動..

萌汪遭棄養...4個月後變氣質..

貓來市場打包肉　他騎車跟蹤暖哭

一張圖看「誰是親生」他被晾旁邊

媽媽！雪橇犬半路熊抱女生亂認親

浪浪拖腫瘤等死　1年後奇蹟發生

主人遠嫁日本苦存24萬帶6貓移..

5汪鐵門縫逼視「狗頭鍘趴一排」

摸鄰居狗！回家被狗牌吸塵器臨檢

昏倒小鳥醒來變憤怒鳥　男崩潰棄..

超萌訪客入鏡婚紗照　10秒後…..

2歲妹夜躺石地　陪喵曬肚看星星

最新影片

更多

1歲阿金抓周緊咬「這台機器」　媽喜笑寄望：未來準備管錢XD

食物爭奪戰！爪子霸氣壓制＋阻擋　貪吃貓「抱碗護食」：不准跟我搶

家裡沒人「恐怖櫃子」莫名開關 超毛畫面大逆轉...網：差點嚇死

準備睡覺！媽用肉乾神力召喚...慘遭4隻「光速暴走喵」強烈猛撞

賴皮汪裝死躺地不想進去！　大魔王一個眼神秒起身進籠

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面