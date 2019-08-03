鬆獅阿肥毀損國幣！　被罵秒躲起來...肉肉身材「偷看超明顯」

記者陳靜／綜合報導
這種狀況不抱緊處理怎麼行！鬆獅犬「阿肥」這天趁家人不注意時，偷偷把百元鈔票拿去當玩具玩，沒想到一時過於暴力，不小心把錢咬破了，馬麻發現後，立刻把殘骸擺到毛孩面前質問牠，阿肥心虛地把頭藏到桌子後方，還會不時地偷偷回頭觀察主人反應，以為沒人發現，殊不知牠的肉肉一動起來就超明顯呀！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）
▲「馬麻人家知道錯惹......」（圖／有點毛毛的／臉書粉專「我是鬆獅阿肥」提供，下同）
臉書粉專「我是鬆獅阿肥」在社團「有點毛毛的」PO出影片並笑說，「喂～警察局嗎？這裡有壞小孩損壞國幣。」影片中的阿肥一看到自己的傑作後，心虛地趴到桌子後方，似乎想要逃避現實，但是牠卻忍不住回頭偷看馬麻的反應，動作幅度超大卻又怕被發現的模樣萌翻了！
▲阿肥心虛躲起來還偷看XD
網友看了阿肥的萌樣後紛紛笑壞表示，「阿肥快躲起來，眼不見為淨，麻麻看不到我」、「阿公的私房錢都被肥姊挖出來了」、「壞壞，阿肥零食扣除」、「還好不是藍色那張」、「阿肥妳糟糕了」、「抱緊處理沒」、「牠要是知道錢可以買肉肉的話，一定很後悔的啊！」、「啊哈哈一直偷看」、「牠知道錯了，無臉見人就原諒牠吧」、「麻麻阿肥下次不敢了」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）
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