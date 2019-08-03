頭要掉了...九份招財汪「吐舌+兩手垂肚」睡翻　網笑：老闆專門請來睡覺

▲店裡也飼養其它隻米克斯，大家舒服地趴著睡覺。（圖／網友Gobby Shen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者林韋辰／採訪報導

這隻一定是老闆專門請來睡覺的！網友Gobby Shen31日帶著小孩到九份老街遊玩，經過一家皮件店時，驚見一隻「睡姿豪邁」的汪星人！只見牠將頭頭饋在階梯處，兩手豎立垂在肚皮上，其中還睡得太舒服，微微吐露可愛小舌頭，當場吸引超多遊客停下來「狂拍」，搶走全場焦點。

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Gobby Shen看到皮件店的毛孩竟然睡得如此猖狂，當場笑到不行。「我看到很多路人都停下來拍照，但是大爺依舊聞風不動，實在超級可愛的！而且老闆也靜靜坐在旁邊工作，畫面很美，毛孩就像老闆特地請來專門睡覺的員工。」

來往的遊客見到小狗睡姿如此猖狂，忍不住停下來偷拍。「不管大家怎麼拍，都沒有影響毛孩的睡意，看來活在鎂光燈下面習慣啦！」同時Gobby Shen也發現到，附近有間店也養了超多胖胖的米克斯，每一隻在店內也都「豪放亂亂躺」。

▲汪星人化身「招財汪」，吸引超多客人前來。（圖／網友Gobby Shen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



Gobby Shen表示，「看到牠們的睡姿，心想主人一定很愛牠們，給牠們很放心的環境，才能有如此豪邁睡姿。我的孩子們怕吵醒牠，還會小小聲的說『也太可愛了吧』。」

Gobby Shen將整個萌照分享到米克斯社團，瞬間吸引3000多人按讚，網友看完紛紛留言，「他真的很可愛！」、「好可愛啊～睡的真豪邁」、「我上次去也有看到牠」、「哥就是活得自我」、「怎麼可以醬可愛啦」、「表演睡死，哈哈哈哈」、「我六月份去也看到了！也是大家拍拍拍」。

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