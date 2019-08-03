有心事要說！阿母睡醒驚見「無臉狗頭」逼視：7月半不要嚇我啦

▲小龍：人家有心事想要說嘛～（圖／網友Chieh Ling Pao提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



記者林韋辰／採訪報導

到底是什麼心事讓汪星人七早八早就要把媽媽叫醒呢？飼主Chieh Ling Pao這天醒來，驚見眼前一片黑，一顆黑色狗頭正近距離地逼向自己。Chieh Ling Pao嚇歪表示，「哈囉...先生，7月半可以不要這樣一早就嚇你媽媽嗎？」

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歐告「小龍」知道媽媽早上7點上班，因此自動跳起床，乖乖坐在餐桌前等待媽媽餵早餐，沒想到媽媽這次睡得有夠晚，著急舔舔熟睡中的她結果「零反應」，接著只好以哀怨又恐怖的眼神逼視，果真讓對方張眼就嚇醒。

▲小龍：阿母快起床喔！



「真的被牠打敗！只好趕快起床餵牠！」媽媽也笑說，「因為今天難得假日啊～我想要睡晚一點，然後牠一直在我床邊用頭頂我、用手撞我撒嬌要吃飯，但我真的還想要睡，就敷衍摸摸...接著倒頭就睡！等到我再張開眼睛，就看到這隻狗滿滿怨氣地看著我！」

▲小龍憨厚又老實。



可愛的小龍個性很貪吃，外表看起來結實、黑黑又壯壯，但內心其實是個撒嬌鬼，非常憨厚老實又愛笑。媽媽將小龍的無臉照分享到米克斯社團，網友看完紛紛在底下笑說，「真的好嚇人」、「看不到眼睛，一片黑」、「我家的還會自帶音效」、「真的黑妹妹」、「哈哈哈好可愛」、「好可愛喔」。

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▲最後放送一張小龍鬼臉照。

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