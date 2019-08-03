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韓女團魅力太強大！狐獴背挺直看電視　歪頭張大眼秒變粉絲

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記者吳鎮良／綜合報導

不少韓國明星偶像在台灣都深受民眾歡迎，沒想到就連小動物也變成粉絲。飼主Isabelle Lin家中有隻狐獴「佐拉」，個性活潑可愛的牠就像一名小朋友，而且牠也是一位電視兒童！日前馬麻在看電視時，剛好轉到一台正播著韓國女團的歌曲MV，結果佐拉居然站起身子、雙眼睜大，緊盯著電視，可愛的模樣笑翻上千名網友。

飼主Isabelle Lin日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出一段影片並註解笑說，「韓國女團到底是多有魅力，看到灰塵沾到嘴巴上了都還不知道」。畫面中，佐拉坐在「搖滾區」目光緊盯著前方螢幕，動也不動的模樣就彷彿是被點穴了一樣。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

韓女團魅力太強大！狐獴秒變粉絲。（圖／有點毛毛的／飼主Isabelle Lin提供）

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▲▼狐獴「佐拉」喜歡看海賊王跟韓劇。（圖／有點毛毛的／飼主Isabelle Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲狐獴看海賊王看到歪頭。（圖／有點毛毛的／網友Isabelle Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

過程中可以看到，佐拉把背挺直且歪著頭，專注的神情就像是粉絲看到偶像一樣；只見牠的鼻子下方疑似沾到一坨毛球，但正在認真的佐拉完全不理會。值得一提的是，佐拉除了喜歡韓國女團之外，牠也很愛看卡通《海賊王》，前陣子牠也是看得目不轉睛，甚至還數度入迷到歪頭。

這段影片不到一日就湧入1千多名網友按讚、分享，數百人看完都紛紛留言說，「哈哈哈好萌喔」、「應該是看到Twice了」、「好想看本尊啊！」、「讓我突然好想去看獅子王哦」、「是丁滿本人！」、「丁滿你的澎澎呢」、「那麼可愛喲」、「一球毛掛嘴邊啊哈哈」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲狐獴看海賊王看到歪頭。（圖／有點毛毛的／網友Isabelle Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲佐拉和家裡的汪星人感情非常好。

▲狐獴看海賊王看到歪頭。（圖／有點毛毛的／網友Isabelle Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲狐獴模樣非常可愛，但是一定要考慮清楚再飼養喔！

不過，Isabelle Lin也想提醒所有對飼養狐獴有興趣的人們，雖然台灣現在合法飼養，但是絕對要避免購買走私的狐獴，大多數的牠們都極度不親人，也不適合養在家裡當寵物。狐獴不是天生就親人，但是在人工繁殖飼養的環境下，牠們其實沒有所謂的群居性，也都非常黏人，她也建議若要飼養狐獴，一定要從小開始培養感情。

此外，佐拉也和家中的狗狗們相處得都非常愉快，就像一家人一樣經常打打鬧鬧，偶爾牠也會默默地趴在汪汪身上撒嬌甚至睡著，飼主也笑說，「狐獴是真的會看電視，像佐拉喜歡海賊王跟韓劇，友人家的狐獴則是特愛佩佩豬。」牠們就像小朋友一樣，雖然行為舉止非常可愛，不過在飼養前也得考慮清楚，不要因為一時被吸引就冒然購買，一旦養了就要照顧牠一輩子，也要配合牠的特性給予適合的生活環境。

相關圖文報導：

狐獴也愛看海賊王？　牠穩坐電視機前「看到歪頭」背影萌炸！

更多精采影音：

關鍵字： 狐獴有點毛毛的韓國女團粉絲Isabelle Lin

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