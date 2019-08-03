人多我怕怕！阿金要爸拔抱加碼「深情對望」　媽傻眼：把我放哪裡

記者吳鎮良／採訪報導

在感情的世界裡，不被愛的那個人才是第三者。飼主黃宛君日前和男友帶著愛犬「錢錢」到戶外散步，結果才走沒多久，錢錢就腳痠不肯繼續走，甚至拖也拖不動，於是爸拔只好將這毛孩子一路抱回車上，但沿路這對「閃光彈」的甜蜜行為卻讓後方的馬麻看了很不是滋味。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

黃宛君在臉書寵物社團「黃金獵犬大聯盟」PO出一段影片並註解說，「錢錢怕怕，要爸爸抱抱，最後兩父子還深情對望了一下，把媽媽放在哪裡？」畫面中，錢錢安心地窩在爸拔懷裡，雙手緊緊攬著肩膀，模樣溫馨又甜蜜；只見牠先是左右張望了一下，接著挺起身子雙眼望著爸拔，完全沒把正在後方的馬麻當一回事。

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▲錢錢第一次出門有點緊張，急著要爸拔抱抱。（圖／飼主黃宛君提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



▲阿金錢錢非常黏爸拔。



目前7個月大的錢錢是隻黃金獵犬小男生，正值青春期的牠，個性愛吃愛玩又愛撒嬌，雖然在家裡面最愛找爸拔玩，但卻也很怕爸拔。黃宛君說，「影片中是錢錢第一次出門，當時跟錢爸帶錢錢出去玩，繞了一圈之後錢錢就不肯走了，拖也拖不動，牠一直抓爸爸的腳要跳到爸爸身上，之後錢爸只好把牠一路抱回車上了。」

這段有趣又可愛的影片在網路上曝光後，目前已累積500多名網友按讚、分享，許多人看完紛紛在底下留言笑說，「馬麻就負責煮肉肉阿」、「阿金真的無敵可愛」、「放在廚娘和鏟屎官的位置」、「爸寶阿！」、「狗爸，你老婆在後面，她非常的火」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲就連睡覺也硬是要卡一個位置。

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