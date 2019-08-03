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浪浪遭撞多處骨折！動保處獸醫緊急動手術　30天後奇蹟發生了

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及時救援骨折汪，30天後奇蹟發生。（圖／新北市動保處提供）

▲「天嬌」經過毛寶貝醫療中心完成前肢骨折手術後元氣還奇未恢復。（圖／新北市動保處提供，下同）　

記者吳鎮良／綜合報導

新北市政府動保處在今年6月的一個晚間，在新莊河濱公園堤外車道上救援一隻被車撞的小黑狗，送至動保處毛寶貝醫療中心經過獸醫師手術後已經康復，期間藝人楊懷民也來動保處關心小黑狗，並命名牠為「天嬌」，「天嬌」經過動保處獸醫師及動保員一個月細心的照顧下逐漸康復，準備出院由「台灣莉丰慧民V關懷動物協會-飛翔蜜境」認養安置照顧。

6月的一個晚上在新莊河濱公園堤外道路「天嬌」被車撞到，當時左半部身軀血紅一片，慘叫聲讓人心碎，熱心的民眾趕緊將牠的狀況放在臉書社團上，並通報新北市動保處前往救援。毛寶貝醫療中心獸醫師莊子昇、謝侑達立即檢視傷勢，發現牠左側上臂大片皮脫落，上臂及後腿皆已經骨折，情況相當危急。平時關心流浪動物的藝人楊懷民也前來動保處關心「天嬌」，並允諾康復後將交由「台灣莉丰慧民V關懷動物協會-飛翔蜜境」認養安置。

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及時救援骨折汪，30天後奇蹟發生。（圖／新北市動保處提供）

▲「天嬌」車禍倒臥在新莊河濱公園堤外車道上，動保處獲報後即刻前往救援。

及時救援骨折汪，30天後奇蹟發生。（圖／新北市動保處提供）

▲蓋上洞巾，歷經兩次骨科大手術，對於不到一歲的小狗來說是很大的考驗。　

由於「天嬌」左側前後雙腿都骨折，加上大片皮膚脫落，毛寶貝醫療中心獸醫師莊子昇、謝侑達花了兩天的上午、兩次手術才將天嬌的雙腿骨折及脫落皮膚對合復原，對於年紀輕輕不到一歲的小狗來講，經歷了車禍及兩次大手術真是相當大的挑戰。獸醫師莊子昇表示：「那時天嬌狀況真的相當糟，四條腿有兩條腿都被撞斷嚴重骨折，完全站不起來，而且上臂一大片皮膚都已經和肉分離且感染，經過皮膚縫合和兩天的骨科手術後一週仍然很難控制感染，但經過動保處醫療團隊每天細心照護換包紮後，天嬌憑牠的意志力慢慢復原，一個月後拆掉包紮站起來時讓我們都又驚又喜。」

及時救援骨折汪，30天後奇蹟發生。（圖／新北市動保處提供）

▲動保處陳淵泉處長及楊懷民在動保處毛寶貝醫療中心關心剛手術後的「天嬌」。　

及時救援骨折汪，30天後奇蹟發生。（圖／新北市動保處提供）

▲「天嬌」經過動保處救援後嶄露出親人的眼神，彷彿對人類又開始有了信任。　

楊懷民前來動保處關心「天嬌」時，牠躺在楊懷民的懷裡，露出安心的眼神並舔舐他的手，彷彿已經擺脫車禍的陰影知道人類對牠是友善的；楊懷民後續也在個人臉書表示：「這是一個令人欣慰的『官民合作』，更讓人開心的是，打破了我們一直以來的迷思─流浪動物進了動保處，是什麼樣的下場?」

動保處表示， 任何流浪動物的生命都相當可貴，新北市動保處24小時動物救援中心成立目的在於即時救援在外受傷生病的流浪毛寶貝，讓牠們都可以得到適當的醫療照護。這次動保處與民間團體一同協力救援「天嬌」，即是對社會一個很好的生命教育，希望大家一齊努力，讓新北市成為一個充滿愛的動物友善城市。

及時救援骨折汪，30天後奇蹟發生。（圖／新北市動保處提供）

▲「天嬌」經過動保處一個月的照護後終於康復使用骨折的雙腿站立。　

關鍵字： 小黑狗動保處骨折獸醫浪浪

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