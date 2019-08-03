剽悍型洛威拿面露「極致驚恐臉」　網低頭一看...全懂了！

記者吳鎮良／綜合報導

每個人都自己最害怕的事情，毛孩子也不意外。抖音APP用戶「dustiemcgowen」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻洛威拿犬這天看到鏡頭就露出一臉極致驚恐的表情，和牠掛項鍊、剽悍的形象有著明顯的對比，正當網友們一頭霧水時，鏡頭突然往下一照，所有人瞬間都懂了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

知名臉書粉專「加藤軍台灣粉絲團 2.0」日前轉貼這段視頻並註解，「表情逐漸母湯。」畫面中可以看到，鼻子上戴著粗大項鍊的洛威拿，一看到鏡頭就面露驚恐的表情，接著鏡頭往下一拍，原來是因為牠的指甲太長了，主人正握著狗狗的手掌，準備要幫汪星人剪指甲，也難怪牠的表情會如此害怕。

▲看似凶狠的洛威拿臉上滿是驚恐。（圖／翻攝自抖音APP用戶「dustiemcgowen」，下同）



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▲原來是要準備剪指甲。



這段影片目前已累積將近5萬次的觀看次數、2千多人按讚，上千人看完紛紛在底下留言表示，「哈哈表情很有戲」、「剪指甲比看到鬼可怕」、「怎麼那麼可愛啦」、「猜最後一秒是光速逃」、「這是真的，我家這隻也這樣」、「工讀生快出來」、「這表情100分」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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