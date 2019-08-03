毛毛工讀生職業倦怠 　眼神呆滯思考汪生：想加薪罐罐

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▲米克斯雪碧。（圖／網友黃姿榕授權提供）

雪碧熱到懷疑汪生啦！（圖／網友黃姿榕授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

網友黃姿榕日前分享一張逗趣的照片，公司的狗狗懶洋洋地待在陰暗處，唯獨米克斯「雪碧」躺盆栽裡降溫，還擺出生無可戀的表情，一臉呆滯地凝視遠方，黃姿榕笑說，「雪碧睡到一半被吵醒，加上天氣炎熱，才看起來心情不佳。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲米克斯雪碧。（圖／網友黃姿榕授權提供）

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▲黃姿榕提到，狗狗身體無礙，只是天氣太熱才精神不好，但有充足的水讓牠補充水分，請大家放心。

黃姿榕的公司總共飼養40隻狗狗，日前她在臉書社團「米克斯傳奇」貼出照片並寫道，「最近公司的狗狗開始職業倦怠，不賣萌就算了，還一臉厭世。」這天雪碧躺在盆栽裡降溫，聽到別人呼喊自己的名字，眼神放空連尾巴都沒搖，無精打采地盯著對方，黃姿榕無奈地說，「你的厭世表情，讓我很難跟大家解釋你很幸福過得很開心！」

▲米克斯雪碧。（圖／網友黃姿榕授權提供）

公司的狗狗之前都曾流浪，由於送養不易，老闆決定留下來自己照顧。

黃姿榕表示，每天上班牠們都會從遠處跑來迎接，常常因為「煞車不及」直接被撞倒，不過狗狗療癒的笑容，讓人怎樣都罵不下去，「上下班有牠們的陪伴，我的疲勞全都一掃而空。」

▲米克斯雪碧。（圖／網友黃姿榕授權提供）

目前有9隻超萌幼犬在等待爸拔馬麻，有意願領養的民眾歡迎臉書私訊「四方寵物樂園

照片貼出引來網友紛紛笑說，「罐罐給太少怠工啦！」、「 熱到厭世」、「趕上流行語，接地氣」、「不～想～上～班」、「振作再撐三天就週末了」、「快給特休」、「強烈要求提高待遇」、「送牠去員工旅遊恢復精氣。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲米克斯雪碧。（圖／網友黃姿榕授權提供）

汪：零食交出來！

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關鍵字： 米克斯領養厭世

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