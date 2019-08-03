來亂的！爸邀牠玩疊疊樂　規則都還沒講完...直接山崩

記者陳靜／綜合報導

這汪星人根本是來亂的！網友Chieh Chieh Wu家中有隻呆萌的米克斯犬「波妞」，這天把拔拿出疊疊樂玩具準備和毛孩一較高下，明明說好輪流抽積木，怎料爸爸連規則都還沒講完，波妞根本沒在聽就算了，還直接一手把主人辛苦排好的積木全部撥倒，讓Chieh Chieh Wu一秒臉垮下來超無言！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲波妞根本沒在聽爸爸講解遊戲規則。（圖／有點毛毛的／網友Chieh Chieh Wu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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飼主經常在臉書粉絲專頁「波妞野結衣」PO出毛孩和自己互動的搞笑日常，這則影片中可以看到，其實波妞打從一開始就沒有注視著爸爸的手，反而是盯著他的臉狂看刷存在感，不知道是不是因為自己被忽視的關係，所以乾脆把主人所專注的事物破壞掉，爸爸上一秒才耐心地向牠解釋，下一秒卻馬上變臉，超爆笑場面讓網友笑翻。

▲「欸！！！等一下！！！」

▲積木被毛孩弄倒，爸爸眼神死XD。

影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了紛紛笑回，「哈哈被打敗」、「一掌就倒」、「摧毀積木成就達成XD」、「爸爸無言以對」、「把拔變臉的樣子好好笑XD」、「把拔整手刺青但聲音好可愛」、「最近看你們父女倆的影片都笑死XD」、「把拔我贏了！摸我摸我，快摸我」、「其實她很認真看爸爸眼睛....注意了爸爸的表情與聲調...是很愛你的乖孩子呢！」、「其實我一直重復看，波妞也太可愛了」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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