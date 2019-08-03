遭大白鵝挑釁超不爽！　酒嗓柴怒炸「燒聲回嗆」像被虐超爆笑

記者陳靜／採訪報導

你是在大聲什麼啦！台南網友湯榮玲家中同時養了數隻大白鵝與1隻屁孩柴「伊卡」，這天馬麻帶著毛孩來到鵝舍散步，沒想到鵝鵝們和柴柴卻因一言不合而互嗆起來，場面一發不可收拾，只見伊卡被白鵝挑釁後急著想要回嗆，卻激動地發出超爆笑菸酒嗓，數度叫到燒聲，不知道的人還以為有人虐狗呢！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲大白鵝和柴犬吵架。（圖／網友湯榮玲授權提供，下同）

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馬麻湯榮玲笑說，她每天都會帶伊卡到鵝舍走走，因此柴鵝吵架的場面也是天天都在上演，不要看影片裡伊卡如此火爆、講話超大聲，那是因為有柵欄隔著，事實上，牠本身很怕兇巴巴的大白鵝，若雙方是處在同一個空間裡的話，通常伊卡只有被追的份。

▲隔著鐵網玻璃時，伊卡講話都最大聲XD

其實伊卡平時是個非常乖巧的柴柴，牠非常親人愛撒嬌，但是只要一遇上大白鵝，就會變得超失控，非常討厭除了自己以外的狗或其他生物，在家裡唯一會讓牠生氣的地雷就是「戴頭套」，只要聽到關鍵字就會一秒變臉。此外，牠也是個非常貪吃的毛孩，只要看到家人拿食物回來，一定要先給牠檢查一番才行，有時候甚至還會有事沒事就聞一下主人嘴巴，看看他們有沒有偷吃東西，真的管很大呢！

▲「戴什麼鬼頭套！要戴你自己戴！」

▲柴：麻你今天又買了什麼好料，有我的嗎？

影片上傳至臉書社團「柴犬司令部」後，網友看了紛紛笑翻表示，「到底是誰的叫聲笑死」、「又在大聲什麼啦！！」、「牠的叫聲已經被鵝同化XD」、「這鵝好囂張啊XD」、「笑死我了」、「柴柴不敢咬只敢做聲，其實是害怕」、「連鵝都知道屁柴有多屁了！」、「夭壽喔殺豬喔」、「我懷疑那隻柴是鵝假扮的哈哈哈哈」、「白鵝很像略勝一籌ㄟ！XD」、「這喇叭要送回原廠喔（誤」、「鵝本來就很兇XDDD柴真的很會虛張聲勢XDDD」、「看來白目柴遇到對手」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲伊卡只要看到食物，眼睛都亮了。

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