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小黃大叫一聲！印度暴雨驚見「鱷魚街上漂」　咬狗屁股片瘋傳上萬人

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▲可憐的流浪狗無助地望向屋內的人類求救。 （圖／翻攝自推特@Fußballgott）

記者林韋辰／綜合報導

印度瓦多達拉市（Vadodara）從2日開始連續暴雨，在過去24小時累積的降雨量達到約500毫米，造成至少4人罹難、5000多人撤離家園。由於暴雨襲擊，瓦多達拉市的街道變成漂漂河，不時看到多隻鱷魚在街上游泳，攻擊不少同樣受困水災的流浪狗或人，讓當地民眾人心惶惶。

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一則45秒的「鱷魚攻擊狗狗」的影片在網路上瘋傳，引起大家關注瓦多達拉市暴雨成災的慘狀。從片中可見，一隻體型不大的鱷魚，鬼鬼祟祟漂浮在街上，牠鎖定目標，慢慢靠近兩隻受困於水災、毫無防備的流浪狗。只見牠跟在其中一隻汪星人的屁股後，下秒用力大咬一口，當場讓狗狗痛得大聲尖叫，在水裡跳起來逃走。

連續超過12小時的降雨，讓瓦多達拉市成為淹水最嚴重的地區。根據印度媒體「印度快報」（The Indian Express）報導，影片中的狗狗為流浪狗，事後那隻鱷魚已被動保人士安置，同時也指出，附近的維希瓦米特里河（Vishwamitri River）河水暴漲，導致大批鱷魚出沒。警察也在其它兩處人口密集高的地區，接獲2起鱷魚通報事件。

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▲印度瓦多達拉（Vadodara）暴雨，當地居民安置鱷魚。（圖／路透）

▲在瓦多達拉市其它地區也有發現鱷魚，當地救援隊與林務局人員合力捉起安置。（圖／路透）

其它影片：

關鍵字： Vadodara印度鱷魚河水暴漲洪水淹水流浪狗水災瓦多達拉是

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